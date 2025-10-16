Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Investiční podvod na Žatecku za více než 1,7 milion Kč
Ověřte si, kam vaše finance poputují, jelikož podvodníci opět úřadovali.
Dostali jste super výhodnou investiční nabídku? Zbystřete a hlavně nikomu nesvěřujte vládu nad svým počítačem. O svých platbách si vždy rozhodujete sami.
Falešné investice Žatečtí policisté společně s kriminalisty se opět a znovu zabývají případem podvodníků, kteří útočí pod legendou „falešného výhodného investování.“ V posledním evidovaném případu se stal obětí 85 letý muž ze Žatecka, který se nechal v minulosti zlákat k investici. Dotyčný s vidinou značného zhodnocení svých peněz uvěřil podvodníkovi a zaslal k investici částku přesahující 500 tisíc korun. Tuto skutečnost v minulosti nahlásil na policii a kriminalisté se dosud případem zabývají. Po několika měsících jej opět podvodníci kontaktovali s tím, že si může své zhodnocené peníze získat zpět, nicméně k tomu potřebují určité platby v korunách. Tomu uvěřil a namísto informování policie učinil, jak mu bylo sděleno od neznámého pachatele. Přišel tak o dalších více než 1,2 milionu korun. Jakmile si uvědomil, že je něco v nepořádku, oznámil celou věc na policii.
Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup na plochu vašeho počítače a odcizit vaše peníze. Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující zaručené zisky. V reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti mohou objevovat známé osobnosti a významné společnosti. Reklama vybízí k vyplnění kontaktního formuláře. Po odeslání údajů je oběť oslovena například telefonicky podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky různých investičních společností. Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť poskytne osobní údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec umožní i vzdálený přístup na plochu svého počítače (na základě telefonických instrukcí nainstaluje do svého počítače software, který vzdálený přístup umožnuje). Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť své peníze přímo pachateli nebo převody peněz díky poskytnutým nástrojům provádí sám pachatel. Podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční platformy. Vše vypadá velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či vylákání dalších finančních prostředků.
Jak se nenechat okrást?
- Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.
- Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.
- Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví.
- Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
- Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
- Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.
- Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.
16. října 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje