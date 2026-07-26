Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Investice opět nevyšly
Žena přišla o více jak 150 000 korun.
Hlubočtí policisté šetří podvod, ve kterém sehrálo roli investování. Ženu z Českobudějovicka kontaktoval v uplynulém týdnu neznámý pachatel s tím, že se zhodnotily její investice v kryptoměnách na jejím účtu a je třeba peníze vybrat. Žena umožnila neznámému pachateli vzdálený přístup do svého zařízení a bankovnictví, přičemž neznámý pachatel načerpal úvěr ve výši 300 000 korun a z toho 150 000 korun odeslal na cizí účet.
Neumožňujte cizím osobám vzdálený přístup do vašich mobilních či počítačových zařízení! Nevyplňujte údaje z platebních karet do neznámých odkazů!
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. července 2026