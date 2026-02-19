Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Investice mu nevyšla
Podvedený své peníze nejenže nezhodnotil, ale naopak o ně přišel úplně.
Prachatičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu. Podezřelý nejprve na začátku září 2025 telefonicky kontaktoval poškozeného s nabídkou zhodnocení peněz. Následně po vzájemné mailové komunikaci a prostřednictvím komunikace přes Whatsapp nejprve poškozeného "údajný makléř“ přiměl k založení investičního účtu a poté i k nainstalování aplikace pro vzdálený přístup do mobilního telefonu. Důvěřivého muže přesvědčil, aby poslal v několika platbách na různé účty peníze, nutné pro převod zisku. Tím to však neskončilo. Z účtu poškozeného začaly odcházet i další peníze, již ale bez jeho vědomí, čímž mu vznikla škoda za bezmála 70 000 korun. Po pachateli nyní policisté pátrají.
Policie opakovaně varuje:
Nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy. Stejně tak nikomu nedávejte vzdálený přístup do vašeho telefonu či počítače, kde máte založené internetové bankovnictví. Buďte obezřetní! Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku nebo volejte 158.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
