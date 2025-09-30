Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Investice je stála téměř dva miliony
O peníze zřejmě nenávratně přišli.
Včera jsme přijali oznámení o podvodu, který stál poškozený manželský pár hodně úspor. V lednu letošního roku našli na internetu nabídku výhodného investování do kryptoměny. Po domluvě se zástupcem společnosti zaslali prvotní investiční částku 6 000 Kč. Později zaslali za tímto účelem z jednoho ze svých účtů několik dalších plateb určených k výhodnému zúročení a následnému zisku. Další peníze, které od nich pachatel vylákal pod různými legendami, pak odesílali i z druhého účtu. Nakonec zjistili, že žádné výdělky z investování zřejmě nebudou a tak se obrátili na policii, kde vše oznámili. Částka, o kterou díky podvodníkům přišli, byla necelých 1 900 000 Kč. Případ prověřujeme pro trestný čin podvod.
Chceš investovat.png
por. Mgr Miluše Zajícová
30. září 2025