Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Investice do zlata a platiny
Stála ho více jak 1 000 000 korun.
Českobudějovičtí kriminalisté mají „na stole“ další případ podvodného jednání, ve kterém sehrává roli opět vidina rychlého zbohatnutí a reakce na reklamu na výhodné investování na internetu. Tentokrát poškozený vyplnil své osobní údaje do kontaktního formuláře a vzápětí se mu ozval neznámý pachatel, který vystupoval jako analytik spravující investice do zlata a platiny. Na základě jeho instrukcí pak poškozený odeslal první platbu na cizí účet. Plateb, které poškozený odeslal, bylo v období několika měsíců několik a dohromady převýšily částku 1 000 000 korun.
Ač na podvody upozorňujeme ve spolupráci s médii prakticky denně, někteří lidé jsou stále nepoučitelní. A není bohužel výjimkou, že se někteří podvedení na policii obrátí opakovaně, protože se obětí podvodu stanou vícekrát. A také není výjimkou, že mnozí poškození policistům sdělí, že si preventivní rady čtou, o podvodných praktikách na internetu vědí, nicméně si mysleli, že zrovna jim se to stát nemůže a zrovna reklama, která se líbila jim, jistě není podvodná. Pokud chcete investovat, navštivte prověřené společnosti, které se investicemi zabývají, a nechte si poradit lidmi, kteří v oboru pracují. Nedávejte své peníze lidem, které jste nikdy neviděli, a navádí vás po telefonu, co máte se svými, mnohdy životními úsporami dělat a kam je zaslat.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
12. října 2025