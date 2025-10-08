Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Investice do kryptoměny
Přišel o více jak 200 000 korun a navíc si vzal půjčky.
Na nabídku výhodné investice do kryptoměny, reagoval na začátku října poškozený, kterého telefonicky kontaktoval neznámý pachatel s tím, že své peníze takto zhodnotí. Muž pak v několika platbách poslal na neznámé účty více jak 200 000 korun a navíc si na sebe vzal u různých společností půjčky. Žádáme vás, abyste nereagovali na telefonáty neznámých lidí, kteří vám nabízí výhodné investování. Pokud investovat chcete, jděte do bankovních institucí a zeptejte se na možnosti investic lidí, kteří v oboru pracují. Zároveň pak nereagujte na reklamy na internetu, kde kolikrát vystupují známí politici, herci, zpěváci a lákají vás k rychlému zbohatnutí. Ve většině případů se jedná o podvod. Případem se zabývají bechynští policisté.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
8. října 2025