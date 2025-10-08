Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Investice do kryptoměny

Přišel o více jak 200 000 korun a navíc si vzal půjčky. 

Na nabídku výhodné investice do kryptoměny, reagoval na začátku října poškozený, kterého telefonicky kontaktoval neznámý pachatel s tím, že své peníze takto zhodnotí. Muž pak v několika platbách poslal na neznámé účty více jak 200 000 korun a navíc si na sebe vzal u různých společností půjčky. Žádáme vás, abyste nereagovali na telefonáty neznámých lidí, kteří vám nabízí výhodné investování. Pokud investovat chcete, jděte do bankovních institucí a zeptejte se na možnosti investic lidí, kteří v oboru pracují. Zároveň pak nereagujte na reklamy na internetu, kde kolikrát vystupují známí politici, herci, zpěváci a lákají vás k rychlému zbohatnutí. Ve většině případů se jedná o podvod. Případem se zabývají bechynští policisté. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
8. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 