Invalidní důchodkyni upoutané na lůžko někdo odcizil veškeré úspory

ČESKOLIPSKO - Z krádeže podezříváme dva návštěvníky bytu, které její kamarádka pozvala na kafe.

V pondělí 6. ledna pokryla Českou republiku ledovka a ne jinak tomu bylo i v České Lípě. Když 77letá obyvatelka panelového domu v centru města vynášela v půl sedmé ráno odpadky do kontejneru, upadla a zůstala ležet na zemi. V té chvíli jí přispěchali na pomoc dva muži, zvedli ji a nabídli doprovod ke vchodu do domu. Paní byla z jejich milého chování dojatá a z vděčnosti je pozvala na kávu do bytu, ve kterém bydlela spolu se dvěma seniorkami.

Ženy jim uvařily slíbenou kávu a také nabídly každému za jejich pomoc 200 koru, které "gentlemani" bez zdráhání přijali. Jeden z nich pak byl obzvlášť výřečný a zcela strhl jejich pozornost během návštěvy na sebe. Jeho kamarád toho moc nenamluvil a brzy se z obývacího pokoje vzdálil s výmluvou, že musí na toaletu. Trochu zvláštní bylo, že se už zpátky nevrátil a z bytu bez rozloučení zmizel. Muž, který zůstal, však přítomné seniorky bavil svým vyprávěním, a proto nad tím moc nepřemýšlely. Asi po půlhodince odešel i druhý návštěvník s tím, že má nějaké povinnosti.

To, že v domácnosti něco není v pořádku, zaregistrovaly ženy téhož dne odpoledne, když sháněly klíče od bytu, které měly být v zámku dveří. Později zjistily, že jedné z nich někdo sebral z peněženky 4 000 korun a druhé, 76leté nájemnici bytu, která byla po amputaci nohy a operaci páteře upoutaná na lůžko, odcizil 80 000 korun. Byly to její veškeré peníze, které si dlouho spořila z invalidního důchodu. Okradené ženy nás následně kontaktovaly na tísňové lince 158. Muže, kteří jsou z krádeže podezřelí, popsaly následovně.

Ten, co se u nich zdržel déle, byl podle jejich odhadu asi 45letý, štíhlý, vysoký zhruba 175 centimetrů. Měl snědou pleť, tmavé vlasy střední délky a delší neupravené vousy hnědé barvy. Oblečen byl do potrhaných riflí. Mluvil česky bez dialektu. Jeho kamarád byl mladší, asi 30letý muž snědé pleti. Měl tmavé, kratší vlasy a na krku tetování. Na sobě měl modrou bundu a bílé tepláky. Ten moc nekomunikoval.

V souvislosti s krádeží peněz a klíčů po obou mužích nyní intenzivně pátráme. Tento případ je jen dokladem toho, že se bezmocní senioři mohou stát obětí trestného činu i v situacích, které se jim zpočátku jeví zcela nevinně. Seniorům proto radíme, aby cizí lidi nevpouštěli do svých domácností za žádných okolností. I ze zdánlivého gentlemana se může vyklubat nakonec zloděj nebo ještě něco horšího.

Případ z České Lípy má bohužel velmi smutný konec. Invalidní seniorka, která v pondělí přišla o své úspory, zemřela z úterý na středu v důsledku srdečního selhání. Podle její rodiny jí krádež peněz, se kterými spojovala finanční zajištění své budoucnosti, silně rozrušila.

8. 1. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

