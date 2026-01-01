Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Intoxikace u dětí zakázanou látkou
V Karlovarském kraji evidujeme několik případů.
V současné době evidujeme v Karlovarském kraji od začátku roku již několik případů, kdy byly děti ve věku od 14 do 18 let intoxikovány po požití výrobku obsahující sušené technické konopí. Tento výrobek je volně prodejný osobám starším 18 let a není určen k přímé konzumaci nebo kouření. Následnou expertízou bylo zjištěno, že tyto výrobky, které děti požily, obsahovaly látku, jež je v České republice nelegální a zakázaná. Jedná se o syntetický kanabinoid, který je mnohem silnější než přírodní THC. Tato látka může u uživatelů způsobit vážné zdravotní komplikace, záchvaty, halucinace apod.
Všechny případy jsou v současné době ve fázi prověřování a policisté se jimi intenzivně zabývají.
I přesto, že jsou tyto výrobky v České republice dosud legální, doporučujeme rodičům, aby své děti poučili o nebezpečnosti:
I když to na první pohled vypadá jako usušená rostlina a prodává se legálně, může obsahovat látky, které ovlivňují mozek a můžou ho poškodit – např. horší paměť, soustředění, úzkosti, panika, halucinace.
„Technické konopí“ není určené ke kouření ani pojídání!
„U těchto květů“ není jisté složení ani síla. Každá dávka může působit jinak.
To, že se to prodává legálně, neznamená, že je to bezpečné – zvlášť ne pro děti.
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v rámci preventivních besed docházejí do školských zařízení po celém kraji, kde mimo jiné upozorňují žáky na rizika obdobných výrobků v rámci přednášky o návykových látkách.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
4. 2. 2026