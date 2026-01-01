Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Intoxikace nezletilé neznámou látkou
Policie prověřuje okolnosti případu a varuje před riziky požívání neznámých látek.
Minulý týden byla neznámou látkou intoxikována nezletilá dívka, která musela být převezena do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně na jednotku intenzivní péče. Policisté zjistili, že látku dívce poskytla její kamarádka. Kriminalisté se případem intenzivně zabývají a všechny okolnosti dále prověřují.
V souvislosti s tímto případem policisté provedli opakovanou kontrolu prodejny ve Vsetíně, kde byla látka zajištěna a předána k odborné expertíze. Orientační předběžná analýza potvrdila, že šlo o syntetický kanabinoid zařazený na seznam psychoaktivních látek.
Policie upozorňuje, že syntetické kanabinoidy mohou mít nepředvídatelné a velmi závažné zdravotní účinky, zejména u dětí a mladistvých. I malé množství může způsobit otravu, ztrátu vědomí, psychické obtíže nebo dokonce ztrátu života.
Současně připomínáme, že osoby starší 15 let nesou trestní odpovědnost. Poskytnutí zakázané látky dítěti může být posuzováno jako trestný čin, a to i tehdy, pokud pachatel sám ještě nedosáhl zletilosti.
Proto apelujeme na rodiče, školy i veřejnost, aby věnovali zvýšenou pozornost tomu, s kým se děti stýkají, co si mezi sebou předávají a jaké látky mohou být v jejich okolí dostupné. Pro děti a mladistvé platí zásada v žádném případě neexperimentovat s neznámými látkami. Včasná komunikace a zájem o dění v životě dítěte mohou podobným situacím předejít.
22. června 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková