Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Intimní video se stalo prostředkem k vydírání
Vy víte, kdo sedí na druhé straně monitoru počítače či displeje mobilního telefonu?
Na českokrumlovské kriminalisty se před několika dny obrátil muž, který absolvoval zprvu příjemnou komunikaci s neznámým pachatelem vydávajícím se na sociální síti za ženu. Jak už tomu v těchto případech bývá, dvojice spolu začala komunikovat o všem možném a postupem času hovor přešel do intimní roviny a dohody o videohovoru, při kterém došlo k odhalení intimních partií a praktik. Údajná žena se však záhy změnila ve vyděrače, když muži začala vyhrožovat, že intimní materiál, který získala, poskytne celému světu, pokud jí nezašle desítky tisíc korun. To muž neudělal a s celou nepříjemnou záležitostí se obrátil na kriminalisty.
Nikdy nevíte, kdo sedí na druhé straně u monitoru počítače či displeje mobilního telefonu. Vydávat se v prostředí sociálních sítí za kohokoliv je přece tak jednoduché. Zamyslete se nad tím pokaždé, když vás někdo takto osloví a při komunikaci začne navrhovat zasílání intimních fotografií či videí. Zprvu zábava se totiž velice rychle může změnit v dost nepříjemnou situaci. Intimní materiál do komunikace s někým, koho jsme nikdy neviděli, prostě nepatří!
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
6. července 2026