Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Intimní videa ani fotografie nepatří do diskuze na sítích
Může se stát, že komunikujete s člověkem, který vás bude vydírat.
Intimní videa ani fotografie nepatří do komunikace na sítích s člověkem, kterého jste nikdy neviděli a vyměnili jste si pár vět. Nikdy totiž nevíte, kdo sedí na druhé straně. Vydávat se za kohokoliv je dnes při diskuzi na internetu velice jednoduché, tak nebuďte důvěřiví a nesdělujte nikomu cizímu svá tajemství, osobní údaje a už vůbec ne takto citlivý materiál. Nikdy totiž nevíte, jak s ním naloží cizí člověk na druhé straně a z pobavení mohou vzniknout velké nepříjemnosti. Zrovna tuto negativní zkušenost má poškozený z našeho kraje, který během uplynulých dní komunikoval s neznámým pachatelem a poskytl mu intimní nahrávku. Následně se příjemná komunikace změnila v dost nepříjemnou, když cizí člověk na druhé straně začal poškozenému psát, že materiál zveřejní a poskytne ho kolegům v práci a rodině poškozeného. Ten se s celou záležitostí obrátil na policisty a ti věc šetří jako vydírání. Pamatujte, nikdy nevíte, kdo sedí na druhé straně monitoru či displeje mobilního telefonu. Nesdílejte intimní materiál.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. dubna 2026