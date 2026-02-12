Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Intimní materiál do komunikace na sítích nepatří
A už vůbec ne s někým, koho jste nikdy neviděli, protože za monitorem nikdy nevíte, kdo sedí.
Českobudějovičtí policisté šetří pokus vydírání, ke kterému mělo dojít v uplynulých dnech. Případ policistům oznámil muž, který se v prostředí internetu, na sociáních sítích, seznámil s neznámým pachatelem vystupujícím jako žena. Po konverzaci došlo i na videohovor při kterém se muž svlékl a poskytl tím neznámému pachateli intimní materiál, který v těchto případech slouží právě jako prostředek k následnému vydírání. Neznámý pachatel pak poškozenému vyhrožoval, že pokud mu nepošle více jak 200 000 korun, materiál zveřejní. Muž žádné peníze neposlal a celou věc oznámil policistům.
Nezapomeňte, že nikdy nevíte, kdo sedí na druhé straně. Za monitorem počítače či displejem mobilního telefonu se mohou skrývat nebezpeční lidé, kteří vás pod pohrůžkou zveřejnění vašich citlivých informací, chtějí připravit o peníze.
Neposílejte nikomu cizímu intimní a citlivý materiál a ani nesdělujte žádné jiné citlivé informace o sobě. Když potkáte cizího člověka na ulici, také se před ním v reálném životě nesvléknete a neřeknete mu žádná svá tajemství. Tak to nedělejte ani ve virtuálním světě.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
