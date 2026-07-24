Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Intimní fotky, videa a hovory
Další případ vydírání.
Dalším případem vydírání v němž hraje roli intimní materiál se zabývají trhosvinenští policisté. V uplynulém týdnu se do komunikace na jedné ze sociálních sítí dal mladý muž, který navázal hovor s profilem, který vystupoval pod ženským jménem. Z komunikace o všem možném se postupem času stala komunikace intimní a dvojice se domluvila na videohovoru v němž odhalí své intimní partie, což se také stalo. Následně údajná žena hovor utnula a muži napsala, že pokud ji nepošle tisíce korun, jeho video zveřejní. Muž neznámému pachateli nezaslal nic a obrátil se na policisty.
Nezapomínejte, intimní materiál do komunikace na sítích nepatří, nikdy nevíte, kdo sedí na druhé straně.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. července 2026