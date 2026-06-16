Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Intimní chvíle jako zbraň
Pozor na vydírání po intimních videohovorech.
Policisté v litoměřickém okrese v poslední době zaznamenávají nárůst případů internetového vydírání. Pachatelé prostřednictvím sociálních sítí a komunikačních aplikací oslovují své oběti a po krátké konverzaci je přemluví k intimnímu videohovoru nebo vzájemné autoerotice před kamerou.
Po skončení hovoru však přichází šok. Pachatelé oběti oznámí, že si celý průběh nahráli, a začnou požadovat peníze. Vyhrožují přitom zveřejněním videa na internetu nebo jeho rozesláním rodině, přátelům či zaměstnavateli. Platby většinou požadují prostřednictvím různých platebních aplikací nebo anonymních platebních služeb.
Policisté upozorňují, že zasláním peněz problémy obvykle nekončí. Pachatelé často požadují další a další platby a škoda se tak může vyšplhat až do statisíců. Proto je důležité být při komunikaci s neznámými lidmi na internetu obezřetný a nikdy nepodléhat tlaku na intimní videohovory s osobami, které osobně neznáte. Je také třeba mít na paměti, že fotografie či identita na profilu nemusí odpovídat skutečnosti.
Pokud se stanete obětí podobného jednání, nezasílejte pachatelům žádné peníze, komunikaci si uschovejte jako důkaz a celou věc co nejdříve oznamte Policii České republiky.
Jediným kliknutím lze navázat nový kontakt. Stejně rychle se ale může stát nástrojem vydírání. Opatrnost je v online světě stále tou nejlepší ochranou.
16. 06. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje