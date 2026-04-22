Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Interní předpisy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"… dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Konkrétně žádám o poskytnutí následujících dokumentů a informací vztahujících se k roku 2024:
1. Kolektivní smlouvu platnou pro příslušníky krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
2. Interní předpisy, směrnice či jiné dokumenty, ve kterých jsou stanoveny zásady pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) pro příslušníky krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
3. Informace o tom, zda je u příslušníků krajského ředitelství policie hlavního města Prahy stanoven osobní limit čerpání prostředků z FKSP, a pokud ano, žádám o sdělení jeho výše včetně příslušného dokumentu, ve kterém je tento limit upraven. V případě, že osobní limit stanoven není, žádám o sdělení, v jaké výši mohli příslušníci v roce 2024 prostředky z FKSP čerpat, včetně příslušného dokumentu, který tyto podmínky upravuje.
V případě, že došlo v průběhu roku 2024 ke změnám výše uvedených dokumentů nebo pravidel, žádám o poskytnutí všech jejich verzí účinných v tomto období. ... "
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce poskytla následující:
ad 1) Kolektivní dohoda je veřejně přístupná na internetové adrese https://policie.gov.cz/soubor/priloha-kolektivni-dohoda-pdf.aspx
ad 2) Interním předpisem k zásadám pro používání a hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb je Pokyn ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy č. 61 ze dne 30.4.20210 - viz příloha.
ad 3) Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy nemá stanoveny osobní limity čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb pro příslušníky Policie České republiky, ani pro občanské zaměstnance Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Výše příspěvků je určena shora uvedeným Pokynem ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy č. 61 a nárok na čerpání je pro všechny příslušníky i občanské zaměstnance stejný. Ke změně v roce 2024 došlo Pokynem ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy pod č. 7/2024 ze dne 24.1.2024 - viz příloha.
Oldřiška Šlosarová, 22.04.2026