Interní auditor
KŘP Olomouckého kraje, místo výkonu práce Olomouc - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Olomouc
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení pracovního poměru nebo změna na dobu neurčitou
Náplň práce
- komplexní výkon interního auditu u KŘPM v souladu s platnou legislativou,
- příprava a realizace auditů interních procesů a kontrolních mechanismů,
- zpracování auditních zpráv a doporučení,
- monitoring plnění přijatých opatření,
- spolupráce s vedením organizace při nastavování a vyhodnocování vnitřních kontrolních procesů,
- podíl na identifikaci řízení rizik,
- podíl na nastavení ekonomických a dílčích procesů organizace.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 s platovým tarifem od 29.090,- Kč do 42.050,- Kč (dle počtu let započitatelné praxe),
- další složky platu: zvláštní příplatek 2.500 Kč, po zapracování a při splnění podmínek stanovených v § 131 a § 134 zákoníku práce osobní příplatek a odměny,
- celkový zaručený plat 35.840,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, kultura, sport),
- řádná dovolená 200 hodin (25 dní) ročně, 5 dní indispozičního volna,
- podpora dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu odpovídající zaměření (právo, ekonomika)
- zkušenosti v oblasti interního auditu výhodou,
- trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů),
- velmi dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem
- výbornou uživatelská znalost Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- pečlivost, důslednost, vysoká míra odpovědnosti, samostatnost,
- flexibilita a proaktivní přístup,
- analytické myšlení a smysl pro detail,
- ŘP skupiny B.
Další informace
- možnost nástupu: 1. 9. 2026 (či dohodou později)
- součástí výběrového procesu je osobní pohovor s vybranými kandidáty.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis nejpozději do 31. 7. 2026 Mgr. Ivaně Kováčikové na email: ivana.kovacikova@pcr.cz, tel. 974 762 400, která Vám případně poskytne další doplňující informace.