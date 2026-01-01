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Interní auditor

KŘP Olomouckého kraje, místo výkonu práce Olomouc - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Olomouc
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení pracovního poměru nebo změna na dobu neurčitou

Náplň práce

  • komplexní výkon interního auditu u KŘPM v souladu s platnou legislativou,
  • příprava a realizace auditů interních procesů a kontrolních mechanismů,
  • zpracování auditních zpráv a doporučení,
  • monitoring plnění přijatých opatření,
  • spolupráce s vedením organizace při nastavování a vyhodnocování vnitřních kontrolních procesů,
  • podíl na identifikaci řízení rizik,
  • podíl na nastavení ekonomických a dílčích procesů organizace.

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 s platovým tarifem od 29.090,- Kč do 42.050,- Kč (dle počtu let započitatelné praxe),
  • další složky platu: zvláštní příplatek 2.500 Kč, po zapracování a při splnění podmínek stanovených v § 131 a § 134 zákoníku práce osobní příplatek a odměny,
  • celkový zaručený plat 35.840,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, kultura, sport),
  • řádná dovolená 200 hodin (25 dní) ročně, 5 dní indispozičního volna,
  • podpora dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu odpovídající zaměření (právo, ekonomika)
  • zkušenosti v oblasti interního auditu výhodou,
  • trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů),
  • velmi dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem
  • výbornou uživatelská znalost Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • pečlivost, důslednost, vysoká míra odpovědnosti, samostatnost,
  • flexibilita a proaktivní přístup,
  • analytické myšlení a smysl pro detail,
  • ŘP skupiny B.

Další informace

  • možnost nástupu: 1. 9. 2026 (či dohodou později) 
  • součástí výběrového procesu je osobní pohovor s vybranými kandidáty.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis nejpozději do 31. 7. 2026 Mgr. Ivaně Kováčikové na email: ivana.kovacikova@pcr.cz, tel. 974 762 400, která Vám případně poskytne další doplňující informace.

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