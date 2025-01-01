Interní akty řízení Policie České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Ždatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„1/ seznam platných závazných pokynů policejního prezidenta
2/ závazný pokyn policejního prezidenta č. 220/2008 v platném znění, případně jeho náhradu
3/ závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009 v platném znění, případně jeho náhradu
4/ závazný pokyn policejního prezidenta č. 26/2011 v platném znění, případně jeho náhradu“
Policejní prezidium České republiky posoudilo předmětnou žádost o informace a poskytlo žadateli následující informace:
Ad 1/ Požadovaný seznam všech závazných pokynů policejního prezidenta a pokynů policejního prezidenta platných k datu 8. září 2025 v příloze tohoto dokumentu.
Ad 2/ a 3/ Oba požadované interní akty řízení Policie České republiky jsou aktuálně neplatné, oba byly nahrazeny pokynem policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tento interní akt řízení v platném a účinném znějí, včetně čtyř jeho příloh, byl žadateli poskytnut.
Ad 4/ Požadovaný interní akt řízení Policie České republiky je aktuálně neplatný, byl nahrazen pokynem policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě. Vzhledem k tomu, že gestorem uvedeného interního aktu řízení je Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování, a požadovaná informace se proto vztahuje k její působnosti, předmětná žádost o informace byla v tomto bodu vyřízena samostatně uvedeným útvarem Policie České republiky s celostátní působností.
PhDr. Jiří Vokuš, 15. října 2025