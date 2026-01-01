Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Interní akty řízení policejního prezidenta

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal „poskytnutí následujících dokumentů:

• Rozkaz policejního prezidenta č. 80/2017, kterým se ukládají úkoly vyplývající z dohody mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra o provozu policejních bezpilotních letadel

• Pokyn policejního prezidenta ze dne 25. listopadu 2024 o provozu bezpilotních systémů, který upravuje základní pravidla provozování dronů Policie České republiky, vyjma dronů pořizovaných ze zvláštních finančních prostředků a prostředků ochrany a obrany před provozem dronů.“

V případě, že některý z výše uvedených dokumentů byl aktualizován, žadatel žádal o zaslání aktualizované verze.   

Policie České republiky poskytla žadateli oba požadované interní akty řízení:

1. Rozkaz policejního prezidenta č. 80/2017, kterým se ukládají úkoly vyplývající z dohody mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra o provozu policejních bezpilotních letadel, v platném a účinném znění.

2. Pokyn policejního prezidenta č. 231/2024, o provozu bezpilotních systémů, v platném a účinném znění.

Oba interní akty řízení nebyly novelizovány.

PhDr. Jiří Vokuš, 3. února 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 