Interní akty řízení policejního prezidenta
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal „poskytnutí následujících dokumentů:
• Rozkaz policejního prezidenta č. 80/2017, kterým se ukládají úkoly vyplývající z dohody mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra o provozu policejních bezpilotních letadel
• Pokyn policejního prezidenta ze dne 25. listopadu 2024 o provozu bezpilotních systémů, který upravuje základní pravidla provozování dronů Policie České republiky, vyjma dronů pořizovaných ze zvláštních finančních prostředků a prostředků ochrany a obrany před provozem dronů.“
V případě, že některý z výše uvedených dokumentů byl aktualizován, žadatel žádal o zaslání aktualizované verze.
Policie České republiky poskytla žadateli oba požadované interní akty řízení:
1. Rozkaz policejního prezidenta č. 80/2017, kterým se ukládají úkoly vyplývající z dohody mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra o provozu policejních bezpilotních letadel, v platném a účinném znění.
2. Pokyn policejního prezidenta č. 231/2024, o provozu bezpilotních systémů, v platném a účinném znění.
Oba interní akty řízení nebyly novelizovány.
PhDr. Jiří Vokuš, 3. února 2026