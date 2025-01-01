Policie České republiky  

Interní akty řízení a statistika systémů databáze DNA

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o:

1) veškerých interních pokynů policejního prezidenta, které v současné době regulují vedení Národní databáze DNA v plném znění (tedy včetně případných částí, které problematiku DNA přímo neregulují),

2) veškerých interních pokynů policejního prezidenta, které regulovaly vedení Národní databáze DNA v plném znění (tedy včetně případných částí, které problematiku DNA přímo neregulují) až do jejího počátku spuštění,

3) veškerých interních pokynů ředitele Kriminalistického ústavu, které v současné době regulují vedení Národní databáze DNA v plném znění (tedy včetně případných částí, které problematiku DNA přímo neregulují),

4) informace, kolik profilů DNA je v současné době (doposud za rok 2025) uloženo, a kolik jich bylo uloženo za rok 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2015 v Národní databázi DNA v jednotlivých kategoriích (stopy z místa činu, profily identifikovaných osob, etc. viz zveřejněné členění u roků 2017, 2016 na webových stránkách Policie ČR – https://policie.gov.cz/clanek/narodni-databaze-dna.aspx)

5) informace, kolik bylo nalezeno shod profilů DNA doposud za rok 2025 a v letech 2024, 2023,2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2015,

6) zdůvodnění, proč nejsou tyto různé interní pokyny zveřejněny na oficiálních stránkách Policie ČR, jako je tomu u interních pokynů státního zastupitelství viz https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnostnejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/pokyny-obecne-povahy/)"


Policie České republiky cestou Kriminalistického ústavu žadatelce sdělila následující:

Kriminalistický ústav (dále jen "ústav") nejprve sděluje, že sousloví "Národní databáze DNA" je nepřesné a v policii se již nepoužívá. Vzhledem k tomu, že problematika DNA je řešena ve více informačních systémech policie, se používá pojem "systémy databáze DNA". Dále k vašim otázkám ústav sděluje následující:

1) Ústav sděluje, v současné době je účinný jediný interní akt řízení policejního prezidenta, který upravuje činnost policie v souvislosti s provozem systémů databáze DNA, a tím je pokyn
policejního prezidenta č. 275/2016, o identifikačních úkonech, Ústav vám jej i s přílohami plně
poskytuje.

2) Ústav sděluje, že v minulosti problematiku provozu systémů databáze DNA upravovaly
následující interní akty řízení policejního prezidenta:

  • závazný pokyn policejního prezidenta č. 88/2002, k naplňování, provozování a využívání Národní databáze DNA (poslední den účinnosti 31. prosince 2013),
  • rozkaz policejního prezidenta č. 10/2004, kterým se upravuje zkušební provoz systému FODAGEN (poslední den účinnosti 18. května 2009),
  • rozkaz policejního prezidenta č. 52/2004, kterým se omezuje přijímání dožádání o genetická zkoumání znaleckými pracovišti Policie České republiky (poslední den účinnosti 31. prosince 2013),
  • rozkaz policejního prezidenta č. 67/2009, o identifikačních úkonech a provozování zkušebního provozu informačního systému FODAGEN (poslední den účinnosti 31. prosince 2013),
  • pokyn policejního prezidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech (poslední den platnosti 31. prosince 2014),
  • pokyn policejního prezidenta č. 250/2014, o identifikačních úkonech (poslední den platnosti 31. prosince 2016).

Ústav dále sděluje, že uvedené interní akty řízení policejního prezidenta jsou vám plně poskytnuty i s přílohami.

3) Ústav sděluje, že v současné době jsou platné a účinné následující interní akty řízení ředitele Kriminalistického ústavu (a Kriminalistického ústavu Praha), upravující vedení systémů databáze DNA:

  • rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu Praha č. 52/2017, k zajištění provozu systémů databáze DNA,
  • pokyn ředitele Kriminalistického ústavu č. 49/2024, kterým se stanoví pravidla provozování systémů databáze DNA (provozní řád systémů databáze DNA).


Ústav sděluje, že uvedené interní akty řízení ředitele Kriminalistického ústavu (Kriminalistického ústavu Praha) vám nebudou poskytnuty a odůvodnění neposkytnutí vám ústav zasílá v samostatném rozhodnutí.

4) V systémech databáze DNA je k 31. červnu 2025 veden následující počet profilů DNA:

  • Stopy - 35001
  • Pachatelé - 306182
  • Eliminační profily - 4086
  • Ostatní (např. při zneužité identitě) - 6857
  • Neznámé mrtvoly - 555
  • Celkem - 352681


V systémech databáze DNA byl na konci roku 2024 veden následující počet profilů DNA:

  • Stopy - 33534
  • Pachatelé - 299346
  • Eliminační profily - 4070
  • Ostatní (např. při zneužité identitě) - 6445
  • Neznámé mrtvoly - 592
  • Celkem - 343987


V systémech databáze DNA byl na konci roku 2023 veden následující počet profilů DNA:

  • Stopy - 31055
  • Pachatelé - 286671
  • Eliminační profily - 3965
  • Ostatní (např. při zneužité identitě) - 5791
  • Neznámé mrtvoly - 615
  • Celkem - 328097


V systémech databáze DNA byl na konci roku 2022 veden následující počet profilů DNA:

  • Stopy - 24023
  • Pachatelé - 271494
  • Eliminační profily - 3803
  • Ostatní (např. při zneužité identitě) - 5262
  • Neznámé mrtvoly - 650
  • Celkem - 305232


V systémech databáze DNA byl na konci roku 2021 veden následující počet profilů DNA:

  • Stopy - 21611
  • Pachatelé - 260012
  • Eliminační profily - 3027
  • Ostatní (např. při zneužité identitě) - 4868
  • Neznámé mrtvoly - 718
  • Celkem - 290236


V systémech databáze DNA byl na konci roku 2020 veden následující počet profilů DNA:

  • Stopy - 19528
  • Pachatelé - 251752
  • Eliminační profily - 2879
  • Ostatní (např. při zneužité identitě) - 4505
  • Neznámé mrtvoly - 787
  • Celkem - 279451


V systémech databáze DNA byl na konci roku 2019 veden následující počet profilů DNA:

  • Stopy - 17561
  • Pachatelé - 238917
  • Eliminační profily - 2793
  • Ostatní (např. při zneužité identitě) - 3838
  • Neznámé mrtvoly - 756
  • Celkem - 263865


V systémech databáze DNA byl na konci roku 2018 veden následující počet profilů DNA:

  • Stopy - 15710
  • Pachatelé - 226034
  • Eliminační profily - 2609
  • Ostatní (např. při zneužité identitě) - 3848
  • Neznámé mrtvoly - 699
  • Celkem - 248900


V systémech databáze DNA byl na konci roku 2015 veden následující počet profilů DNA:

  • Stopy - 16009
  • Pachatelé - 176744
  • Eliminační profily - 1536
  • Ostatní (např. při zneužité identitě) - 2994
  • Neznámé mrtvoly - 729
  • Celkem - 198012


5) V systémech databáze DNA byl v jednotlivých letech, uvedených v žádosti, zaznamenán níže vypsaný počet shod mezi profily DNA:

  • rok 2025 (k 31. červnu 2025) - 6371
  • rok 2024 - 11210 shod
  • rok 2023 - 10329 shod
  • rok 2022 - 5543 shod
  • rok 2021 - 3946 shod
  • rok 2020 - 4261 shod
  • rok 2019 - 3950 shod
  • rok 2018 - 4219 shod
  • rok 2015 - 6406 shod


6) Ústav sděluje, že policie nezveřejňuje své interní akty řízení, kromě interních aktů řízení zpřístupněných na základě žádosti o informace podané podle informačního zákona. Naprostá
většina interních aktů řízení je charakteru vnitřního předpisu a u části z nich navíc přistupují další důvody pro neposkytnutí informace, jak jsou uvedeny v informačním zákoně (zejména v § 11 informačního zákona). Porovnávání "pokynů obecné povahy" Nejvyššího státního zastupitelství s interními akty řízení různých článků a útvarů policie je nemožné, neboť policie nemá žádné interní akty řízení, které by bylo možno označit jako pokyny obecné povahy. Navíc ani na internetové stránce, uvedené v žadatelčině žádosti o informace jako příklad, nejsou zdaleka všechny interní předpisy Nejvyššího státního zastupitelství.
 
pplk. Mgr. Jiří Hradil, 6. 10. 2025

