Interní akty řízení a statistika systémů databáze DNA
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o:
1) veškerých interních pokynů policejního prezidenta, které v současné době regulují vedení Národní databáze DNA v plném znění (tedy včetně případných částí, které problematiku DNA přímo neregulují),
2) veškerých interních pokynů policejního prezidenta, které regulovaly vedení Národní databáze DNA v plném znění (tedy včetně případných částí, které problematiku DNA přímo neregulují) až do jejího počátku spuštění,
3) veškerých interních pokynů ředitele Kriminalistického ústavu, které v současné době regulují vedení Národní databáze DNA v plném znění (tedy včetně případných částí, které problematiku DNA přímo neregulují),
4) informace, kolik profilů DNA je v současné době (doposud za rok 2025) uloženo, a kolik jich bylo uloženo za rok 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2015 v Národní databázi DNA v jednotlivých kategoriích (stopy z místa činu, profily identifikovaných osob, etc. viz zveřejněné členění u roků 2017, 2016 na webových stránkách Policie ČR – https://policie.gov.cz/clanek/narodni-databaze-dna.aspx)
5) informace, kolik bylo nalezeno shod profilů DNA doposud za rok 2025 a v letech 2024, 2023,2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2015,
6) zdůvodnění, proč nejsou tyto různé interní pokyny zveřejněny na oficiálních stránkách Policie ČR, jako je tomu u interních pokynů státního zastupitelství viz https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnostnejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/pokyny-obecne-povahy/)"
Policie České republiky cestou Kriminalistického ústavu žadatelce sdělila následující:
Kriminalistický ústav (dále jen "ústav") nejprve sděluje, že sousloví "Národní databáze DNA" je nepřesné a v policii se již nepoužívá. Vzhledem k tomu, že problematika DNA je řešena ve více informačních systémech policie, se používá pojem "systémy databáze DNA". Dále k vašim otázkám ústav sděluje následující:
1) Ústav sděluje, v současné době je účinný jediný interní akt řízení policejního prezidenta, který upravuje činnost policie v souvislosti s provozem systémů databáze DNA, a tím je pokyn
policejního prezidenta č. 275/2016, o identifikačních úkonech, Ústav vám jej i s přílohami plně
poskytuje.
2) Ústav sděluje, že v minulosti problematiku provozu systémů databáze DNA upravovaly
následující interní akty řízení policejního prezidenta:
- závazný pokyn policejního prezidenta č. 88/2002, k naplňování, provozování a využívání Národní databáze DNA (poslední den účinnosti 31. prosince 2013),
- rozkaz policejního prezidenta č. 10/2004, kterým se upravuje zkušební provoz systému FODAGEN (poslední den účinnosti 18. května 2009),
- rozkaz policejního prezidenta č. 52/2004, kterým se omezuje přijímání dožádání o genetická zkoumání znaleckými pracovišti Policie České republiky (poslední den účinnosti 31. prosince 2013),
- rozkaz policejního prezidenta č. 67/2009, o identifikačních úkonech a provozování zkušebního provozu informačního systému FODAGEN (poslední den účinnosti 31. prosince 2013),
- pokyn policejního prezidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech (poslední den platnosti 31. prosince 2014),
- pokyn policejního prezidenta č. 250/2014, o identifikačních úkonech (poslední den platnosti 31. prosince 2016).
Ústav dále sděluje, že uvedené interní akty řízení policejního prezidenta jsou vám plně poskytnuty i s přílohami.
3) Ústav sděluje, že v současné době jsou platné a účinné následující interní akty řízení ředitele Kriminalistického ústavu (a Kriminalistického ústavu Praha), upravující vedení systémů databáze DNA:
- rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu Praha č. 52/2017, k zajištění provozu systémů databáze DNA,
- pokyn ředitele Kriminalistického ústavu č. 49/2024, kterým se stanoví pravidla provozování systémů databáze DNA (provozní řád systémů databáze DNA).
Ústav sděluje, že uvedené interní akty řízení ředitele Kriminalistického ústavu (Kriminalistického ústavu Praha) vám nebudou poskytnuty a odůvodnění neposkytnutí vám ústav zasílá v samostatném rozhodnutí.
4) V systémech databáze DNA je k 31. červnu 2025 veden následující počet profilů DNA:
- Stopy - 35001
- Pachatelé - 306182
- Eliminační profily - 4086
- Ostatní (např. při zneužité identitě) - 6857
- Neznámé mrtvoly - 555
- Celkem - 352681
V systémech databáze DNA byl na konci roku 2024 veden následující počet profilů DNA:
- Stopy - 33534
- Pachatelé - 299346
- Eliminační profily - 4070
- Ostatní (např. při zneužité identitě) - 6445
- Neznámé mrtvoly - 592
- Celkem - 343987
V systémech databáze DNA byl na konci roku 2023 veden následující počet profilů DNA:
- Stopy - 31055
- Pachatelé - 286671
- Eliminační profily - 3965
- Ostatní (např. při zneužité identitě) - 5791
- Neznámé mrtvoly - 615
- Celkem - 328097
V systémech databáze DNA byl na konci roku 2022 veden následující počet profilů DNA:
- Stopy - 24023
- Pachatelé - 271494
- Eliminační profily - 3803
- Ostatní (např. při zneužité identitě) - 5262
- Neznámé mrtvoly - 650
- Celkem - 305232
V systémech databáze DNA byl na konci roku 2021 veden následující počet profilů DNA:
- Stopy - 21611
- Pachatelé - 260012
- Eliminační profily - 3027
- Ostatní (např. při zneužité identitě) - 4868
- Neznámé mrtvoly - 718
- Celkem - 290236
V systémech databáze DNA byl na konci roku 2020 veden následující počet profilů DNA:
- Stopy - 19528
- Pachatelé - 251752
- Eliminační profily - 2879
- Ostatní (např. při zneužité identitě) - 4505
- Neznámé mrtvoly - 787
- Celkem - 279451
V systémech databáze DNA byl na konci roku 2019 veden následující počet profilů DNA:
- Stopy - 17561
- Pachatelé - 238917
- Eliminační profily - 2793
- Ostatní (např. při zneužité identitě) - 3838
- Neznámé mrtvoly - 756
- Celkem - 263865
V systémech databáze DNA byl na konci roku 2018 veden následující počet profilů DNA:
- Stopy - 15710
- Pachatelé - 226034
- Eliminační profily - 2609
- Ostatní (např. při zneužité identitě) - 3848
- Neznámé mrtvoly - 699
- Celkem - 248900
V systémech databáze DNA byl na konci roku 2015 veden následující počet profilů DNA:
- Stopy - 16009
- Pachatelé - 176744
- Eliminační profily - 1536
- Ostatní (např. při zneužité identitě) - 2994
- Neznámé mrtvoly - 729
- Celkem - 198012
5) V systémech databáze DNA byl v jednotlivých letech, uvedených v žádosti, zaznamenán níže vypsaný počet shod mezi profily DNA:
- rok 2025 (k 31. červnu 2025) - 6371
- rok 2024 - 11210 shod
- rok 2023 - 10329 shod
- rok 2022 - 5543 shod
- rok 2021 - 3946 shod
- rok 2020 - 4261 shod
- rok 2019 - 3950 shod
- rok 2018 - 4219 shod
- rok 2015 - 6406 shod
6) Ústav sděluje, že policie nezveřejňuje své interní akty řízení, kromě interních aktů řízení zpřístupněných na základě žádosti o informace podané podle informačního zákona. Naprostá
většina interních aktů řízení je charakteru vnitřního předpisu a u části z nich navíc přistupují další důvody pro neposkytnutí informace, jak jsou uvedeny v informačním zákoně (zejména v § 11 informačního zákona). Porovnávání "pokynů obecné povahy" Nejvyššího státního zastupitelství s interními akty řízení různých článků a útvarů policie je nemožné, neboť policie nemá žádné interní akty řízení, které by bylo možno označit jako pokyny obecné povahy. Navíc ani na internetové stránce, uvedené v žadatelčině žádosti o informace jako příklad, nejsou zdaleka všechny interní předpisy Nejvyššího státního zastupitelství.
pplk. Mgr. Jiří Hradil, 6. 10. 2025