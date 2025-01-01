Interní akty řízení a mezinárodní policejní spolupráce
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával:
„1) Pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejního orgánů Policie České republiky v trestním řízení.
2) Seznam všech Pokynů policejního prezidenta, které byly platné k datu 25. 06. 2022, 25. 06. 2023, 25. 06. 2024
3) Seznam všech Pokynů policejního prezidenta, které jsou platné k datu 25. 06. 2025.
4) Standartní národní postupy Policejního prezidia ŘMPS při zajišťování (zabavení) věci, která je v pátrání na území jiného státu mimo Evropskou unii. Jedná se o zásah v IS Patrmv, kdy je věc hledaná za účelem jejího zajištění a vydání do České republiky.“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Požadovaný interní akt řízení v platném a účinném znění.
Ad 2) a 3) Požadované přehledy závazných pokynů a pokynů policejního prezidenta platných k uvedeným datům.
Ad 4) Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia České republiky v případě vypátrání věci (např. vozidla) na území jiného státu mimo Evropskou unii (a Schengenský prostor) v roli Národní ústředny Interpolu standardně zprostředkovává výměnu informací mezi útvarem Policie České republiky, který pátrání po vozidle prostřednictvím informačního systému Patrmv vyhlásil, a příslušnou Národní ústřednou Interpolu státu, na jehož území k vypátrání vozidla došlo. Rozsah výměny informací závisí na konkrétních okolnostech případu a na požadavcích dožadujícího útvaru Policie České republiky, popř. dalších orgánů činných v trestním řízení, na jedné straně, a na požadavcích příslušných orgánů státu, kde bylo vozidlo vypátráno, na straně druhé. Nejčastěji jsou komunikovány následující druhy informací:
• okolnosti vypátrání vozidla,
• držitel vozidla v době vypátrání,
• okolnosti, za kterých se vozidlo dostalo do moci aktuálního držitele,
• status vozidla ve státě vypátrání,
• podmínky pro případné vrácení vozidla do České republiky,
• podrobnosti k realizaci případného vrácení vozidla do České republiky.
Výše uvedené informace jsou komunikovány orgány prosazujícími právo v rámci mezinárodní policejní spolupráce. K případnému využití těchto informací jako důkazů v trestním řízení je třeba postupovat podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a podle příslušných mezinárodních úmluv o spolupráci ve věcech trestních. Podmínky pro zajištění a případné vrácení vozidla do České republiky se řídí výhradně národní legislativou státu, na jehož území k vypátrání vozidla došlo, včetně případného uplatnění podmínek nabytí věci v dobré víře.
PhDr. Jiří Vokuš, 8. srpna 2025