Interní akty řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal „o poskytnutí informací a kopií následujících interních předpisů Policie ČR:
I) pokyn policejního prezidenta č. 100/2018 o kriminalistickotechnické činnosti
II) pokyn Policejního prezidenta č. 103/2013 o postupu Policie České republiky při plnění úkolů v trestním řízení
III) Závazný pokyn policejního prezidenta 160/2009 o postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
IV) závazný pokyn policejního prezidenta č. 209/2008, kterým se upravuje postup při vyžadování sledování osob a věcí pro účely trestního řízení“
Policejní prezidium České republiky poskytlo žadateli interní akt řízení požadovaný v jejím bodu č. II) v platném a účinném znění a interní akt řízení požadovaný v jejím bodu č. III), včetně čtyř jeho příloh, jenž od 1. ledna 2021 není platný a účinný, neboť byl zrušen pokynem policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Povinný subjekt proto poskytl žadateli rovněž tento interní akt řízení, včetně čtyř jeho příloh, v platném a účinném znění.
Povinný subjekt dále sdělil žadateli, že gestorem interního aktu řízení požadovaného v bodu č. I) předmětné žádosti o informace je Kriminalistický ústav, neboť tento dokument se vztahuje k jeho působnosti, a proto předmětná žádost o informace je ve vztahu k bodu č. I) vyřizována samostatně uvedeným útvarem Policie České republiky s celostátní působností.
Povinný subjekt zároveň sdělil žadateli, že gestorem interního aktu řízení požadovaného v bodu č. IV) předmětné žádosti o informace je Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování, neboť tento dokument se vztahuje k jeho působnosti, a proto předmětná žádost o informace je ve vztahu k bodu č. IV) vyřizována rovněž samostatně uvedeným útvarem Policie České republiky s celostátní působností.
PhDr. Jiří Vokuš, 9. července 2026