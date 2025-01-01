Interní akty řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„Žádá se o poskytnutí informací v tomto rozsahu dokumenty 1 (pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dále pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích); dokumenty 2 („Vyhodnocení záznamu o přestupku ze zařízení Ramer7CCD, Ramer7, Ramer 10, AD9); informace, zda trvá stav, kdy policejní orgán nedisponuje žádnými jinými dokumenty aktuálně používanými a obdobnými dokumentům 1 a 2, které by byly v roce 2024 používány k vyhodnocení snímků ze silničních radarových zařízení.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a poskytla žadateli pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dále pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a dokument označený jako Vyhodnocení záznamu o přestupku ze zařízení Ramer7CCD, Ramer7, Ramer 10, AD9.
Dále povinný subjekt potvrdil skutečnost, že Policie České republiky aktuálně nedisponuje jinými dokumenty používanými k vyhodnocení snímků ze silničních radarových zařízení všech aktuálně používaných typů.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 9. 9. 2025