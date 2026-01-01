Interní akty řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„1. Žiadam zaslanie kompletnej kópie elektronického spisu (všetky listy) v ktorom figurujem ako poškozený.
2. Žiadam o zaslanie zoznamu všetkých súčasne platných interných aktov řízení.
3. Žiadam o zaslanie všetkých súčasne platných interných aktov řízení.“
Policie České republiky sdělila žadateli, že jeho žádost rozdělila. Ve vztahu k bodu č. 1. ji vyřídilo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, do jehož působnosti požadované informace náleží. Ve vztahu ke zbývajícím dvěma bodům poskytla žadateli následující informace a doprovodné informace:
Ad 2) Seznam všech interních aktů řízení policejního prezidenta, jež jsou závazné pro všechny příslušníky a zaměstnance Policie České republiky a byly platné k datu podání předmětné žádosti o informace.
Tabulka obsahující požadovaný seznam sestává z osmi sloupců, z nichž první obsahuje rok vydání interního aktu řízení (dále jen „IAŘ“), druhý pořadové číslo IAŘ v daném ročníku, třetí stupeň utajení IAŘ, respektive označení, že je určen pouze pro vnitřní potřebu (V = vyhrazené, D = důvěrné, PVP = pro vnitřní potřebu), čtvrtý název IAŘ (ZPPP = závazný pokyn policejního prezidenta, PPP = pokyn policejního prezidenta, RPP = rozkaz policejního prezidenta), pátý označení IAŘ, kterými byl daný IAŘ novelizován, šestý datum posledního dne platnosti IAŘ, je-li stanoveno, sedmý označení možnosti poskytnutí IAŘ na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. (A = ano, N = ne) a osmý číslo označující důvod pro neposkytnutí IAŘ na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. (tabulka vysvětlující vztah jednotlivých číselných označení k ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., respektive zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zařazena na konci seznamu).
Ad 3) Celkem 178 aktuálně platných interních aktů řízení policejního prezidenta, které povinný subjekt identifikoval k datu podání předmětné žádosti o informace, jejichž poskytnutí není z hlediska jejich obsahu nutno posuzovat, a lze je proto žadateli bez dalšího poskytnout.
Povinný subjekt dále identifikoval 393 interních aktů řízení policejního prezidenta platných k datu podání předmětné žádosti o informace, které je nutno posoudit, to znamená vyhledat v jejich textu informace, které je možno žadateli poskytnout, a oddělit je od těch, které mu ze zákonných důvodů poskytnuty být nemohou, a proto by musely být v poskytnutých dokumentech znečitelněny. Povinný subjekt posoudil tuto skutečnost jako mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a oznámil proto žadateli, že podle ustanovení § 17 odst. 3 téhož zákona požaduje za poskytnutí informací požadovaných v tomto bodu jeho žádosti úhradu. Žadatel ve lhůtě stanovené zákonem požadovanou úhradu nezaplatil, a povinný subjekt proto jeho žádost v bodu č. 3. ohledně 393 interních aktů řízení policejního prezidenta platných k datu podání žádosti, které by bylo nutno před poskytnutím žadateli posoudit, odložil.
PhDr. Jiří Vokuš, 25. května 2026