Interní akty řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala o poskytnutí: 

„závazného pokynu policejního prezidenta č. 167/2016, kterým se upravuje jednotný postup příslušníků Policie České republiky při vyžadování použití zabezpečovací techniky;

závazného pokynu policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě;

závazného pokynu policejního prezidenta č. 80/2014, kterým se upravuje postup při dožádání a provádění předstíraného převodu;

závazného pokynu policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování týmů a pracovních skupin, v platném znění;

závazného pokynu policejního prezidenta č. 174/2016 o krycích prostředcích v platném znění.“

Policie České republiky konstatovala, že z textu žádosti není zřejmé, jaké interní akty řízení policejního prezidenta žadatelka požaduje, a proto jí poskytla následující informace:

Pokyn policejního prezidenta č. 167/2016, kterým se mění některé interní akty řízení, upravuje změny většího počtu interních aktů řízení policejního prezidenta, mezi nimi také změnu závazného pokynu policejního prezidenta č. 16/2009, kterým se upravuje jednotný postup příslušníků Policie České republiky při vyžadování použití zabezpečovací techniky. Posledně uvedený interní akt řízení není aktuálně platný, neboť byl zrušen aktuálně platným a účinným pokynem policejního prezidenta č. 6/2024, o používání zabezpečovací techniky.

Pokyn policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě, je aktuálně platný a účinný. 

Pokyn policejního prezidenta č. 80/2014, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 197/2008, kterým se upravuje postup při dožádání a provádění předstíraného převodu, není aktuálně platný, neboť byl zrušen pokynem policejního prezidenta č. 86/2025, kterým se mění pokyn policejního prezidenta č. 100/2013, legislativní pravidla. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 197/2008, kterým se upravuje postup při dožádání a provádění předstíraného převodu, je nadále platný a účinný.

Pokyn policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování pracovních týmů a pracovních skupin, je aktuálně platný a účinný.  

Pokyn policejního prezidenta č. 174/2016, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 25/2013, o krycích prostředcích, je aktuálně platný a účinný stejně jako interní akt řízení, jehož změnu upravuje.    

V této souvislosti povinný subjekt vyzval žadatelku, aby svou žádost upřesnila, to znamená, aby s ohledem na poskytnuté informace uvedla, které konkrétní interní akty řízení policejního prezidenta jsou předmětem jejího zájmu.

Žadatelka upřesnila svou žádost následujícím způsobem:

„Dále upřesňuji, které interní akty jsou předmětem mé žádosti, kterou činím za účelem výzkumu v rámci diplomové práce na PF UK:

Pokyn policejního prezidenta č. 6/2024, o používání zabezpečovací techniky,

Pokyn policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě,

Pokyn policejního prezidenta č. 86/2025, kterým se mění pokyn policejního prezidenta č. 100/2013,

Pokyn policejního prezidenta č. 197/2008, kterým se upravuje postup při dožádání a provádění předstíraného převodu,

Pokyn policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování pracovních týmů a pracovních skupin,

Pokyn policejního prezidenta č. 174/2016, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 25/2013, o krycích prostředcích“           

Povinný subjekt na základě uvedeného upřesnění poskytl žadatelce požadovaný pokyn policejního prezidenta č. 86/2025, kterým se mění pokyn policejního prezidenta č. 100/2013, legislativní pravidla, včetně tří jeho příloh v platném a účinném znění.

Povinný subjekt dále sdělil žadatelce, že gestorem požadovaného pokynu policejního prezidenta č. 6/2024, o používání zabezpečovací techniky, je Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování, a gestorem požadovaného pokynu policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě, je Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování, a proto její žádost o informace je ve vztahu k těmto dokumentům vyřizována samostatně uvedenými útvary Policie České republiky s celostátní působností.

Ve vztahu k ostatním požadovaným interním aktům řízení policejního prezidenta povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí této žádosti o informace.   

PhDr. Jiří Vokuš, 25. května 2026

