Interní akty řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala o poskytnutí:
„závazného pokynu policejního prezidenta č. 167/2016, kterým se upravuje jednotný postup příslušníků Policie České republiky při vyžadování použití zabezpečovací techniky;
závazného pokynu policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě;
závazného pokynu policejního prezidenta č. 80/2014, kterým se upravuje postup při dožádání a provádění předstíraného převodu;
závazného pokynu policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování týmů a pracovních skupin, v platném znění;
závazného pokynu policejního prezidenta č. 174/2016 o krycích prostředcích v platném znění.“
Policie České republiky konstatovala, že z textu žádosti není zřejmé, jaké interní akty řízení policejního prezidenta žadatelka požaduje, a proto jí poskytla následující informace:
Pokyn policejního prezidenta č. 167/2016, kterým se mění některé interní akty řízení, upravuje změny většího počtu interních aktů řízení policejního prezidenta, mezi nimi také změnu závazného pokynu policejního prezidenta č. 16/2009, kterým se upravuje jednotný postup příslušníků Policie České republiky při vyžadování použití zabezpečovací techniky. Posledně uvedený interní akt řízení není aktuálně platný, neboť byl zrušen aktuálně platným a účinným pokynem policejního prezidenta č. 6/2024, o používání zabezpečovací techniky.
Pokyn policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě, je aktuálně platný a účinný.
Pokyn policejního prezidenta č. 80/2014, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 197/2008, kterým se upravuje postup při dožádání a provádění předstíraného převodu, není aktuálně platný, neboť byl zrušen pokynem policejního prezidenta č. 86/2025, kterým se mění pokyn policejního prezidenta č. 100/2013, legislativní pravidla. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 197/2008, kterým se upravuje postup při dožádání a provádění předstíraného převodu, je nadále platný a účinný.
Pokyn policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování pracovních týmů a pracovních skupin, je aktuálně platný a účinný.
Pokyn policejního prezidenta č. 174/2016, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 25/2013, o krycích prostředcích, je aktuálně platný a účinný stejně jako interní akt řízení, jehož změnu upravuje.
V této souvislosti povinný subjekt vyzval žadatelku, aby svou žádost upřesnila, to znamená, aby s ohledem na poskytnuté informace uvedla, které konkrétní interní akty řízení policejního prezidenta jsou předmětem jejího zájmu.
Žadatelka upřesnila svou žádost následujícím způsobem:
„Dále upřesňuji, které interní akty jsou předmětem mé žádosti, kterou činím za účelem výzkumu v rámci diplomové práce na PF UK:
Pokyn policejního prezidenta č. 6/2024, o používání zabezpečovací techniky,
Pokyn policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě,
Pokyn policejního prezidenta č. 86/2025, kterým se mění pokyn policejního prezidenta č. 100/2013,
Pokyn policejního prezidenta č. 197/2008, kterým se upravuje postup při dožádání a provádění předstíraného převodu,
Pokyn policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování pracovních týmů a pracovních skupin,
Pokyn policejního prezidenta č. 174/2016, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 25/2013, o krycích prostředcích“
Povinný subjekt na základě uvedeného upřesnění poskytl žadatelce požadovaný pokyn policejního prezidenta č. 86/2025, kterým se mění pokyn policejního prezidenta č. 100/2013, legislativní pravidla, včetně tří jeho příloh v platném a účinném znění.
Povinný subjekt dále sdělil žadatelce, že gestorem požadovaného pokynu policejního prezidenta č. 6/2024, o používání zabezpečovací techniky, je Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování, a gestorem požadovaného pokynu policejního prezidenta č. 272/2016, o drogové kriminalitě, je Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování, a proto její žádost o informace je ve vztahu k těmto dokumentům vyřizována samostatně uvedenými útvary Policie České republiky s celostátní působností.
Ve vztahu k ostatním požadovaným interním aktům řízení policejního prezidenta povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí této žádosti o informace.
PhDr. Jiří Vokuš, 25. května 2026