Interní akty řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (z důvodu přehlednosti byly jednotlivé body žádosti povinným subjektem očíslovány):
1) závazný pokyn policejního prezidenta č. 209/2008, kterým se upravuje postup při vyžadování sledování osob a věcí pro účely trestního řízení;
2) závazný pokyn policejního prezidenta č. 210/2008, kterým se upravuje postup specializovaných pracovišť při používání operativně pátracího prostředku sledování osob a věcí;
3) závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení;
4) závazný pokyn policejního prezidenta č. 186/2011, o vyžadování odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu;
5) pokyn policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování pracovních týmů a pracovních skupin;
6) pokyn policejního prezidenta č. 100/2018, o kriminalistickotechnické činnosti.
Vzhledem k povaze vyžádaných dokumentů jsem srozuměn s tím, že mi některé z nich nebudou moci být poskytnuty v celém svém rozsahu. V takovém případě žádám o jejich poskytnutí v rozsahu po odstranění (znečitelnění) jejich částí, o kterých to stanoví zákon.
S ohledem na působnost ve vztahu k dokumentům požadovaným pod body 1. 2. a 4. žádosti a dokumentu požadovanému pod body 6. žádosti byla žádost rozdělena dle této působnosti v souladu s článkem 4 odst. 2 pokynu policejního prezidenta č. 32/2021, o zajišťování svobodného přístupu k informacím. Body 1., 2. a 4. vyřídil Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování a bod 6. žádosti vyřídil Kriminalistický ústav, do jejichž působnosti požadované dokumenty spadají.
Zbývající část žádosti (body 3. a 5.) vyřídilo Policejní prezidium České republiky, které žadateli poskytlo k bodu 3. závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení (již neplatný) a v současné době platný pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení, který tento pokyn nahradil
Ve vztahu k bodu 5. tedy k požadavku na poskytnutí pokynu policejního prezidenta č. 15/2016, o operativně pátrací činnosti a zřizování pracovních týmů a pracovních skupin, vydával povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 9. 2025