Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Interní akty řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
...„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění a zaslání následujícího interního aktu: 1. Pokyn policejního prezidenta č. 268/2020, o činnosti na úseku dětí.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce Pokyn policejního prezidenta č. 268 ze dne 04.11.2020, o činnosti na úseku dětí, poskytl.
Oldřiška Šlosarová, 23.02.2026