Interní akty řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 4/2009, o provádění služební přípravy příslušníků
Policie České republiky, včetně příloh, případně aktuálnější IAŘ, byl-li vydán.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost o informace posoudila a sdělila, že závazný pokyn policejního prezidenta č. 4/2009, o provádění služební přípravy příslušníků Policie České republiky, byl zrušen pokynem policejního prezidenta č. 204/2024, o provádění služební přípravy. Tento dokument včetně tří jeho příloh povinný subjekt žadateli poskytl.

