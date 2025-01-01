Interní akty řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„Závazný pokyn policejního prezidenta č. 4/2009, o provádění služební přípravy příslušníků
Policie České republiky, včetně příloh, případně aktuálnější IAŘ, byl-li vydán.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost o informace posoudila a sdělila, že závazný pokyn policejního prezidenta č. 4/2009, o provádění služební přípravy příslušníků Policie České republiky, byl zrušen pokynem policejního prezidenta č. 204/2024, o provádění služební přípravy. Tento dokument včetně tří jeho příloh povinný subjekt žadateli poskytl.
