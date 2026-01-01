Interní akt řízení - o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí následující informace, citace:
„ Konkrétně žádám o zaslání pokynu policejního prezidenta č. 103/2013,o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky
v trestním řízení v účinném znění, případně pokyn, který tento nahradil.“
Policie České republiky, jako subjekt povinný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost posoudila a pokyn policejního prezidenta
č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení žadateli poskytla.
kpt. Mgr. Klára Szabová, 20. 04. 2026