Interní akt řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:
„závazný pokyn policejního prezidenta č. 209/2008, kterým se upravuje postup při vyžadování sledování osob a věcí pro účely trestního řízení u všech interních pokynech vyjma vyloučených informací dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.“
Policie České republiky (dále jen „policie“), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost posoudila a žadateli poskytla požadovaný interní akt řízení poté, co v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. vyloučila ty informace, u kterých to stanovuje zákon, a ve vztahu k vyloučeným informacím vydala rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.
pplk. Mgr. Michal Michálek
15. 6. 2026