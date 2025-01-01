Interní akt řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„1) Pokyn policejního prezidenta č. 50/2019, kterým se stanoví zásady používání zvláštního výstražného zařízení a rozhlasového zařízení.
2) Proč, když je z webu PČR zřejmé, že výše uvedený PPP byl podle z. č. 106/1999 Sb. již opakovaně po vašem subjektu požadován (např. zde https://policie.gov.cz/clanek/pokyn-k-pouzivani-vystrazneho-zarizeni.aspx), tento v souladu s ust. § 5 odst. 3 z. č. 106/1999 Sb. nezveřejníte způsobem umožňujícím dálkový přístup?“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) Pokyn policejního prezidenta č. 50/2019, kterým se stanoví zásady používání zvláštního výstražného zařízení a rozhlasového zařízení, v platném a účinném znění.
Ad 2) Ustanovení § 5 odst. 3 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. praví, že o informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Povinný subjekt postupuje v souladu s tímto ustanovením ve vztahu ke všem žádostem o informace podle uvedeného právního předpisu, jejichž předmětem je poskytnutí textů interních aktů řízení Policie České republiky. Povinný subjekt každoročně vyřizuje částečně v listinné a částečně v elektronické podobě velké množství takových žádostí týkajících se jak pokynů, tak rozkazů vydávaných nejen policejním prezidentem a jeho náměstky, ale také dalšími služebními funkcionáři a vedoucími příslušníky nebo zaměstnanci útvarů Policie České republiky a jejich organizačních článků. Některé žádosti se opakovaně týkají týchž interních aktů řízení, jiné se vztahují na desítky i stovky rozdílných pokynů a rozkazů. Někteří žadatelé poptávají interní akty řízení v platném a účinném znění, jiní se zajímají o pokyny a rozkazy aktuálně už neplatné nebo o předchozí aktuálně neplatná znění dosud platných pokynů a rozkazů. Část z nich povinný subjekt poskytuje žadatelům v plném znění, část po znečitelnění těch pasáží, u nichž to vyžaduje zákon. Byť v jednotlivých případech, jako například v případě předmětné žádosti o informace, může jít jen o jeden dokument v rozsahu pouhých jednotek stran, v celkovém souhrnu poskytnutých dokumentů tohoto druhu jde nepochybně o mimořádně rozsáhlé informace ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.
Při postupu podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt zohledňuje rovněž skutečnost, že všechny interní akty řízení mohou být buď novelizovány anebo zrušeny, a platnost a účinnost jejich znění se proto vztahuje výhradně k datu poskytnutí jejich textu žadateli.
PhDr. Jiří Vokuš, 29. října 2025