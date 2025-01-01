Interní akt č. 1/2025 o provádění služební kynologie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí (cituji):
„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto zdvořile žádám o zaslání úplného znění pokynu ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 1/2025, o provádění služební kynologie, včetně příloh. Potřebuji znát aktuální znění výše uvedeného předpisu pro účely své diplomové práce.“
Policie České republiky žadateli poskytla pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 1/2025 ze dne 30. ledna 2025, o provádění služební kynologie, v aktuálním znění.
kpt. Mgr. Klára Szabová,
10. 10. 2025