Interní akt č. 1/2025 o provádění služební kynologie

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí (cituji):

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto zdvořile žádám o zaslání úplného znění pokynu ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 1/2025, o provádění služební kynologie, včetně příloh. Potřebuji znát aktuální znění výše uvedeného předpisu pro účely své diplomové práce.“

Policie České republiky žadateli poskytla pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie č. 1/2025 ze dne 30. ledna 2025, o provádění služební kynologie, v aktuálním znění.

kpt. Mgr. Klára Szabová,
10. 10. 2025

