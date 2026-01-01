Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Interní akt

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o poskytnutí pokynu policejního prezidenta č. 100/2018, o kriminalistickotechnické činnosti.

Kriminalistický ústav vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., ve kterém podle § 15 a na základě § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. poskytl žadatelce pokyn policejního prezidenta č. 100/2018, o kriminalistickotechnické činnosti, v částečně redukované podobě.

pplk. Mgr. Václav Kutík, 26. 2. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 