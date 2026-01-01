Interní akt
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o poskytnutí pokynu policejního prezidenta č. 100/2018, o kriminalistickotechnické činnosti.
Kriminalistický ústav vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., ve kterém podle § 15 a na základě § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. poskytl žadatelce pokyn policejního prezidenta č. 100/2018, o kriminalistickotechnické činnosti, v částečně redukované podobě.
pplk. Mgr. Václav Kutík, 26. 2. 2026