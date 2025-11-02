Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Internetový podvod
Smyšlená legenda od "generála" bohužel neznámému pachateli opět vyšla.
Další z internetových podvodů vůči poškozeným řeší policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou. Během letních prázdnin měl dosud neznámý pachatel, pod smyšlenou identitou generála zahraniční armády, opakovaně vylákat od starší ženy po desítkách tisíců korun, celkovou částku převyšující 260 000 korun.
Svou chybu si poškozená zřejmě uvědomila pozdě, když se již odeslaná finanční hotovost „nedala zachránit“.
Policisté ve věci zahájili úkony trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod a zároveň varují všechny spoluobčany, aby nevěřili vymýšleným legendám o brzkém zbohatnutí nebo vzplanutí citů s cizí osobou!
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
