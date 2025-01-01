Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Internetový podvod
Podvodníci okrádají lidi pod rouškou nabídky práce.
Na policisty se obrátila mladá žena z Táborska s tím, že se nejspíš stala obětí podvodu.
Žena objevila na Facebooku reklamu s nabídkou práce na částečný úvazek. Když reklamu rozklikla, byla přesměrována na WhatsApp, kde se s ní spojila jí neznámá paní, která jí vysvětlila pracovní nabídku a odkázala jí na webovou stránku tuerqiasj.com. Další komunikace probíhala prostřednictvím aplikace Telegram, kde se s ní po registraci spojila další žena, která ji činnost vysvětlila. Práce spočívala v dokončování objednávek, za což měla být provize. Aby se daly objednávky odemknout, měla poškozená na určené účty posílat různé finanční částky ze svého účtu. Celkem provedla 28 plateb, ve kterých odeslala více než půl milionu korun.
Opět apelujeme na uživatele internetového bankovnictví, aby byli maximálně obezřetní a nehnali se za vidinou snadného získání peněz bezhlavě!
Pokud se stanete obětí podvodu nebo jen pokusu o něj, kontaktujte prosím okamžitě Policii ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo kteroukoliv policejní služebnu.
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 15. srpna 2025