Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Internetové podvody se množí i přes častá varování
Policisté v Libereckém kraji téměř denně přijímají nová oznámení o internetových podvodech.
První letošní pracovní den zahájili Liberečtí hospodářští kriminalisté příjmem oznámení právě o internetových podvodech. Tento případ byl šokující svou výší škody. Ta totiž značně přesahuje čtyřmilionovou hranici.
Poškozený koncem loňského roku podlehl podvodné internetové reklamě s investicemi, ke kterým byl naváděn neznámými osobami prostřednictvím hovorů, textové komunikace prostřednictvím WhatsAppu či neznámými aplikacemi, které si měl poškozený do svého mobilního telefonu nainstalovat. Muž následoval instrukce mazaných pachatelů a své finance převáděl do kryptosměnárny a poté kryptoměnu sám nakupoval a finance přeposílal dle instrukcí. Takto poškozený během pouhých dvou měsíců přišel o astronomickou částku, která přesáhla čtyři miliony.
Obdobné případy řešíme dnes a denně, za rok se v Libereckém kraji jedná o několik desítek případů s různou výší škody. Vždy je ale na konci takového případu poškozený, který přišel o své úspory a často k tomu má sjednanou půjčku či úvěr. Za uplynulý rok 2025 k datu 30. listopadu evidujeme na území Libereckého kraje 627 případů podvodů prostřednictvím internetu a počítačových sítí.
Varování:
- neotevírejte neznámé odkazy
- ověřte si důvod telefonického kontaktu u oficiálních institucí
- neinstalujte neznámé aplikace do vašich zařízení
- neposílejte peníze na účty lidí, které neznáte
- neposkytujte vzdálený přístup k počítači neznámým osobám
- pokud vás někdo žádá o peníze, před odesláním ověřujte informace nejlépe osobním rozhovorem
- když si nejste jisti, poraďte se se svými známými, policií, případně i AI technologií
- nepředávejte nikomu své osobní údaje či kopie průkazů totožnosti
- nesdělujte nikomu svá hesla či přihlašovací údaje do bankovnictví
- nenakupujte kryptoměny na neověřených adresách a nepřevádějte na ně peníze
- pokud vám někdo nabízí investice nebo finanční produkty, ověřte si jejich legitimitu u oficiálních zdrojů
Internetové podvody bývají detailně promyšlené a mnohdy mají i psychosociální aspekt – snaží se o vyvolání důvěry nebo o získání významného profilu. Málo kdo také ví, že legalizace výnosů z takovéto trestné činnosti vědomě či z nedbalosti je trestná.
Informace na toto téma naleznete rozkliknutím odkazu níže.
Legalizace výnosů trestné činnosti vědomě či z nedbalosti je trestná - Policie České republiky
Další odkazy, které vám mohou pomoci se orientovat:
Podvody přes internet se množí i přes častá varování - Policie České republiky
Pozor na podvody! - Policie České republiky
Podvody ve virtuálním světě - Policie České republiky
8. ledna 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje