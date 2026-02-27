Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Internetové podvody
Kriminalisté pátrají po dvou svědcích. Poznáváte muže na snímcích?
Českoubdějovičtí kriminalisté z oddělení analytiky a kybernetické kriminality se zabývají případem zločinu, kterého se měl dopustit neznámý pachatel. Ten se vydával za bankéře známého peněžního ústavu. Připravenou lstí dokázal přesvědčit poškozeného muže, že má napadený bankovní účet. Ten na jeho výzvu zareagoval a poslal více než 2 miliony korun na pachatelem uvedené "bezpečné" bankovní účty. O své peníze však přišel.
V souvislolsti s tímto případem pátrají kriminalisté po dvou mužích, kteří by jim mohli poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění tohoto podvodného jednání. Tito muži se pohybovali v Praze v ulici Na Florenci. Pokud je poznáváte na přiložených fotograficích nebo o nich máte jakékoliv informace, kontaktujte, prosím, policisty na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně. Přihlásit se mohou rovněž samotní muži, kteří jsou v tomto případu důežitými svědky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
