Internetová láska se proměnila v noční můru
Neznámá kráska vylákala z muže pod příslibem společné budoucnosti 1 470 000 korun. Když odmítl platit dál, rozeslala na několik emailových adres jeho nahé fotky. Ty dostal i jeho nadřízený.
Na jaře loňského roku kontaktoval muž z Libereckého kraje přes internetovou seznamku půvabnou blondýnku, se kterou si začal posílat emaily a zhruba po měsíci oba přešli na intenzivnější komunikaci přes sociální sítě. Ona se mu představila jako cizinka se spoustou problémů v domovské zemi. S těmi jí oznamovatel pomáhal především finančně. Pod nejrůznějšími záminkami z něj vylákala do prosince loňského roku 1 470 000 korun.
Měli spolu strávit Vánoce a on dokonce čekal v prosinci ve smluveném čase na přílet jejího letadla v Praze, kde ho však zastihla nemilá zpráva o tom, že se její cestování údajně zkomplikovalo. Měla být zadržena v Londýně kvůli porušení vízové povinnosti a v Anglii jí pak měla půjčit peníze na pokutu nějaká cizí žena. Ta je však chtěla po našem oznamovateli a nejednalo se o zanedbatelnou částku, nýbrž o 7 000 liber. Když to odmítl, pohrozila mu, že rozešle na některé české instituce jeho nahé fotky.
Během výslechu na policii, kam přišel podat trestní oznámení na neznámého pachatele, se dozvěděl, že tyto fotky byly právě na uvedené adresy skutečně rozeslány. Obdržel je i jeho nadřízený v zaměstnání.
V této souvislosti můžeme jen vybídnout uživatele sociálních sítí k přiměřené opatrnosti při navazování virtuálních známostí. Varujeme zejména před vkládáním intimních fotografií do internetového prostředí, odkud fakticky už nikdy nezmizí a mohou se stát materiálem k vydírání nebo k zlomyslnému prostředku, jak někoho zdiskreditovat. Samozřejmě také důrazně varujeme před všemi virtuálními známostmi, které svou lásku nebo přátelství podmiňují finanční výpomocí.
16. 1. 2025
por. Bc. Ivana Baláková