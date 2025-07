Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Internet baví, ale i peněz zbaví

PARDUBICKÝ KRAJ – Internetoví podvodníci stále slaví „úspěchy“.

Ačkoliv téměř denně upozorňujeme na podvody v internetovém prostředí, při kterých lidé přicházejí o nemalé peníze, další případy přibývají. Za první polovinu července v Pardubickém kraji evidujeme více než tři desítky podezření z trestného činu podvodu, u kterých podvodníci využívají různé legendy, na jejichž základě vylákají z poškozených nemalé peníze. Ač jste určitě o těchto podvodech slyšeli a možná si říkáte, že vám se to opravdu stát nemůže, tak věřte, že oběťmi už z daleka nejsou jen senioři, ale lidé bez rozdílu věku nebo vzdělání.

A jaké jsou nejčastější legendy podvodníků?

DCERA, SYN NEBO ZNÁMÝ V TÍSNI – Na mobilní telefon vám přijde zpráva o tom, že někdo z vašich blízkých (dcera, syn…) má nějaký problém a prosí, abyste mu poslali peníze. Nic neposílejte! Dotyčnému zavolejte.

VÝHODNÁ INVESTICE – Nenechte se zlákat na extrémně výhodné zhodnocení finančních prostředků investováním do ropy, kryptoměn, akcií apod. prostřednictvím odkazů na internetu, telefonních nabídek či mobilních aplikací.

FALEŠNÝ BANKÉŘ ČI POLICISTA – Někdo, kdo se představí jako policista nebo bankéř vám tvrdí, že máte napadený účet. Abyste ochránili své peníze, tak vám je doporučí převést na jiný, údajně bezpečný účet, ze kterého už peníze zpět nikdy nedostanete. Může se stát i to, že vás podvodník požádá, abyste peníze ihned vybrali a předali je kurýrovi.

NAPADENÝ ÚČET – Podobně jako v předchozím případě vás kontaktuje falešný bankéř, který vás upozorní na údajné napadení účtu. Donutí vás stáhnout si aplikaci, díky které se dostane do vašeho mobilu nebo počítače. To například znamená, že když se přihlásíte do internetového bankovnictví, v tu chvíli v něm podvodník může dělat jakékoli transakce, včetně toho, že všechny peníze přepošle na jiný účet.

V Pardubickém kraji za první polovinu července evidujeme přes tři desítky podezření z trestného činu podvodu v kybernetickém prostředí, z nichž většina je oznámena s jednou z uvedených legend. Celkem způsobená škoda převyšuje 10 milionů korun.

Dbejte zvýšené opatrnosti při posílání peněz z účtu, své peníze zhodnocujte přes ověřené zdroje, buďte opatrní při instalaci neznámých aplikací a v žádném případě nikomu nesdělujte hesla k účtům a jiné bezpečnostní kódy, které obdržíte. Občas se také stačí jen zamyslet a použít selský rozum.

17. července 2025

por. Mgr. Tomáš Dub

tiskový mluvčí policie Pardubického kraje

