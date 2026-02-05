Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Integrované operační středisko jako centrální mozek nasazení sil a prostředků
Policisté v Ústeckém kraji odbaví na tísňové lince 158 průměrně 333 hovorů denně.
Policisté na integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje založili v informačním systému pro operační řízení za loňský rok celkem 75.050 akcí, které vyžadovaly vyslání policejních hlídek na dané konkrétní místo události. Na linku tísňového volání 158 integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje směřovalo za loňský rok celkem 121.572 hovorů, tedy v průměru téměř 333 hovorů za den. Nejvíce hovorů na linku 158 bylo přijato v měsíci srpnu, a to 11.773.
V průměru na jeden měsíc tak připadalo celkem 6.254 řešených akcí. V průměru na jeden den se pak jednalo o 205 akcí. Největší počet případů 7.146, museli řešit operační důstojníci loni v září, kdy se průměrný počet akcí za operační den, tedy za čtyřiadvacet hodin, vyšplhal bezmála k hranici 240 řešených akcí, konkrétně číslu 238. Průměrný dojezdový čas první hlídky na místo události od vyzvednutí hovoru loni činil 6 minut 51 sekund. Nejkratšího průměrného dojezdového času na místo události od vyzvednutí hovoru jsme loni dosáhli v měsíci prosinci, a to 5 minut 37 sekund. V tomto sledovaném ukazateli se tak Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje umístilo na 6. místě v rámci republiky.
Ve spolupráci s ostatními útvary v celé republice se integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje podílelo celkem na 954.759 akcích. V průměru na jeden měsíc tak v ČR připadá celkem 79.563 řešených akcí a v průměru pak na jeden den 2.652 akcí.
Integrovaná operační střediska jsou pracoviště, která v nepřetržitém provozu zabezpečují plnění bezodkladných policejních úkolů v mimořádných situacích. Hlavním úkolem operačního střediska je především koordinovat a organizovat v rámci své teritoriální působnosti nasazování policejních sil a prostředků. V případě, že nasazení sil a prostředků při plnění úkolů Policie České republiky přesahuje hranice kraje nebo více krajů, probíhá spolupráce mezi sousedními krajskými integrovanými operačními středisky, případně je vyžádána součinnost s operačním střediskem Policejního prezídia České republiky.
Kromě toho se operační střediska podílejí na plnění služebních úkolů, které spočívá zejména v poskytování servisu výkonným policejním útvarům a působením v oblasti koordinace sil a prostředků útvaru směřujících k zabezpečení relevantní reakce na vzniklou bezpečnostní situaci. Střediska se podílejí také na zajištění součinnosti s ostatními orgány a organizacemi, zvláště v rámci integrovaného záchranného systému. Pro úplnost je potřeba uvést, že systém operačního řízení v Policii České republiky tvoří v současné době čtrnáct integrovaných operačních středisek krajských policejních ředitelství, operační střediska útvarů s celorepublikovou působností a operační středisko Policejního prezidia České republiky, které je od 1. ledna 2023 změnou organizace součástí Národního operačního centra PPČR.
Operační středisko v našem kraji zajišťuje také nepřetržitou obsluhu linky tísňového volání 158, kam je možné, od počátku měsíce ledna roku 2023 zasílat rovněž tísňové SMS zprávy. Operační důstojníci mají díky používání moderních technologií - jednotné informační technologická a komunikační platformy a mapových podkladů - po celou dobu služby neustále k dispozici aktuální informace o pohybu hlídek po celém Ústeckém kraji a o spolupráci v případě potřeby mohou prostřednictvím těchto technologií požádat také policejní hlídky ze sousedních krajů. Typickým příkladem je pronásledování pachatelů, kteří například ujíždějí z místa činu. Tyto hlídky pak při policejním zákroku koordinují.
Integrované operační středisko v podmínkách policie v Ústeckém kraji funguje od března roku 2013. V roce 2014 prošlo zásadní modernizací, v rámci níž bylo pracoviště vybaveno novou moderní technologií, která výrazně zkvalitnila podmínky pro výkon služby operačních důstojníků, a také zlepšila systém komunikace a koordinace mezi ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Služba na integrovaném operačním středisku patří mezi nejnáročnější služby v rámci celé policie.
V kontaktu s oznamovateli musí být službu konající policista vždy empatický, neboť člověk, který se obrací se svým voláním na linku 158, často prožívá velkou psychickou zátěž, může být v ohrožení života, ve špatném zdravotním stavu, v šoku po dopravní nehodě nebo v krizi. Občas se také bohužel stává, zejména v nočních hodinách, že na linku 158 telefonují podnapilé osoby, které policisty bezdůvodně vulgárně urážejí a zbytečně blokují tísňovou linku.
Pokud se jedná o opakovaná zlomyslná volání, volajícího čeká za zneužití tísňové linky přísný postih v závislosti na stanovení právní kvalifikace takového jednání. Každý přijatý hovor na linku tísňového volání 158 je automaticky nahráván a pořízený audiozáznam je uložen do databáze, tedy každé zlomyslné nebo bezdůvodné volání lze snadno dohledat a následně použít jako důkaz v případě prokazování zneužití tísňové linky. Zneužití linky tísňového volání může mít vážné následky. V době, kdy složky vyjíždějí na smyšlené volání, může jejich okamžitou pomoc potřebovat někdo jiný na jiném místě. Osoba, která zneužije linku tísňového volání, porušuje zákon o elektronických komunikacích v rovině přestupkového jednání, za což lze uložit pokutu ve výši 200 000 korun.
Koordinace hlídek operačním střediskem se mimo jiné projevuje při pátrání po pohřešovaných osobách. Jedním z příkladů je pohřešování patnáctiletého mladíka z Děčínska. Díky včasnému vyslání a koordinování hlídek PČR z Ústí nad Labem, Děčína, policejních psovodů, dále hasičů z Krásné Lípy, Rumburku a Varnsdorfu a za využití dronu a policejního vrtulníku s termovizí z Prahy, se podařilo chlapce v pořádku najít a předat šťastné mamince.
V říjnu se prokázala koordinace hlídek mezi Ústeckým a Libereckým krajem, kdy dva pachatelé vnikli na soukromý pozemek a pod pohrůžkou střelné zbraně donutili poškozeného vydat klíče od vozidla, se kterým následně odjeli. Operační důstojník okamžitě přizval ke spolupráci i operační středisko sousedního Libereckého kraje, kde se díky rychlé reakci podařilo policistům z OOP Česká Lípa vozidlo vypátrat a pachatele zadržet.
5. února 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje