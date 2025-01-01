Instalatér – topenář
KŘP Středočeského kraje, kancelář náměstka ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku, ekonomický odbor, ekonomické oddělení Praha – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
- pracovní poměr, 6. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
- pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Náplň práce
- montáž a opravy potrubí vnitřní kanalizace s příslušenstvím (lapače, záchodové uzávěrky, vpusti, šoupata, apod.)
- montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím, zařizovacích předmětů a provádění zkoušek těsnosti
- montáž oběhových čerpadel pro nízkotlaké a teplovodní systémy
- příprava dílů potrubí, armatur apod.
- rozebírání vodovodního potrubí, armatur, čerpadel a podobných zařízení
- demontáž kotlů, potrubí a armatur, ohříváků vody, čerpadel apod.
- samostatná montáž zařizovacích předmětů, připojených na kanalizaci, vodu a plyn
- samostatná demontáž a montáž rozvodů vody, odpadů a topení, včetně instalačních prací
- pracovní činnost provádí dle potřeby v policejních objektech KŘPS (v rámci kraje i mimo něj) - s tímto souvisí řízení přiděleného služebního dopravního prostředku
- provádí současně i další činnosti, které souvisejí s pracovními postupy instalatérských a topenářských prací (základní zednické, bourací a obkladačské práce apod.)
- provádí hrabání opadlého listí, svoz travní hmoty, čištění okapů a svodů okapů, sekání zeleně v objektech KŘPS
- Seznamuje se s platnými interními akty řízení, závaznými pokyny a jinými předpisy, jejichž znalost má zásadní vliv na správnost a řádnou kvalitu práce.
Platové podmínky a další benefity
- hrubá mzda – 29.120,- Kč
- možnost dotované stravy
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace atd.)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
- praxe v oboru
- řidičský průkaz – skupina B
- spolehlivost, samostatnost, pečlivost
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- státní občanství ČR
Výhodou
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání, flexibilita, komunikační schopnosti
Další informace
- pevná pracovní doba: pondělí – pátek, 7:00 – 15:30 hodin
- možnost nástupu: 15. 10. 2025 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu michal.pechac@pcr.cz.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího ekonomického oddělení Praha, tel. číslo: 974 861 879, 720 976 899.
Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.