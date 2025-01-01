Policie České republiky  

Instalatér – topenář

KŘP Středočeského kraje, kancelář náměstka ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku, ekonomický odbor, ekonomické oddělení Praha – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
  • pracovní poměr, 6. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Náplň práce

  • montáž a opravy potrubí vnitřní kanalizace s příslušenstvím (lapače, záchodové uzávěrky, vpusti, šoupata, apod.)
  • montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím, zařizovacích předmětů a provádění zkoušek těsnosti
  • montáž oběhových čerpadel pro nízkotlaké a teplovodní systémy
  • příprava dílů potrubí, armatur apod.
  • rozebírání vodovodního potrubí, armatur, čerpadel a podobných zařízení
  • demontáž kotlů, potrubí a armatur, ohříváků vody, čerpadel apod.
  • samostatná montáž zařizovacích předmětů, připojených na kanalizaci, vodu a plyn
  • samostatná demontáž a montáž rozvodů vody, odpadů a topení, včetně instalačních prací
  • pracovní činnost provádí dle potřeby v policejních objektech KŘPS (v rámci kraje i mimo něj) - s tímto souvisí řízení přiděleného služebního dopravního prostředku
  • provádí současně i další činnosti, které souvisejí s pracovními postupy instalatérských a topenářských prací (základní zednické, bourací a obkladačské práce apod.)
  • provádí hrabání opadlého listí, svoz travní hmoty, čištění okapů a svodů okapů, sekání zeleně v objektech KŘPS
  • Seznamuje se s platnými interními akty řízení, závaznými pokyny a jinými předpisy, jejichž znalost má zásadní vliv na správnost a řádnou kvalitu práce.

Platové podmínky a další benefity

  • hrubá mzda – 29.120,- Kč
  • možnost dotované stravy
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace atd.)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
  • praxe v oboru
  • řidičský průkaz – skupina B
  • spolehlivost, samostatnost, pečlivost
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • státní občanství ČR

Výhodou

  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání, flexibilita, komunikační schopnosti

Další informace

  • pevná pracovní doba: pondělí – pátek, 7:00 – 15:30 hodin
  • možnost nástupu: 15. 10. 2025 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu michal.pechac@pcr.cz.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího ekonomického oddělení Praha, tel. číslo: 974 861 879, 720 976 899.

Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.

