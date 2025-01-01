Policie České republiky  

Instalatér-topenář

KŘP Jihomoravského kraje – oddělení provozu a údržby majetku – místo výkonu práce Brno - pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
  • pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba
    4 měsíce
  • pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod.

Charakteristika pracovního místa

  • instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení
    ve složitých redukčních stanicích nebo ve výměníkových stanicích nebo kotelnách
    s kombinovaným rozvodem instalací a provádění zkoušek s vyregulováním a uvedením
    do provozu.

Náplň práce

  • instalace, běžné opravy čerpadel,
  • montáž a opravy vodoinstalací, kanalizace a zařizovacích předmětů připojených na kanalizaci, vodovod, plyn,
  • obsluha vytápění (plynových zařízení, nízkotlakých kotelen a tlakových nádob) případně temperování přidělených objektů, hlavních energetických uzávěrů, kontrola funkčnosti teplovodního rozvodu, těsnosti ventilů a radiátorů, uzávěrů baterií včetně namátkové zevní kontroly a dozoru stavu zařízení

Platové podmínky a další benefity

  • 7. platová třída - 29 120 Kč (nař. vl. 286/2024 Sb.),
  • po zapracování možnost osobního příplatku,
  • možnost čerpání prostředků z FKSP,
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna,
  • možnost firemní mateřské školky
  • sociální jistotu, zázemí a perspektivu státní organizace

Kvalifikační předpoklady a další požadavky k výkonu práce:

  • vyučení v oboru instalatér-topenář, maturitní zkouška výhodou,
  • praxe v oboru,
  • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
  • dobrý zdravotní stav,
  • schopnost samostatné i týmové práce, odpovědnost, pečlivost, zručnost,
  • odolnost vůči stresovým situacím,
  • trestní bezúhonnost.
  • bezúhonnost (při přijetí do pracovního poměru bude doložena výpisem
    z rejstříku trestu)

Další informace

  • možnost nástupu: podle dohody

Písemnou žádost, strukturovaný životopis, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu
a e-mailové adresy, zasílejte na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení provozu a údržby majetku
Kounicova 24, 611 32 Brno
popř. e-mailem:krpb.podatelna@policie.gov.cz
 

Další informace poskytne: Roman Berky, vedoucí Oddělení provozu a údržby majetku,
tel.: 941 622 533.

Související dokumenty

