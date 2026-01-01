Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Instalatér - topenář

KŘP Olomouckého kraje, odbor správy majetku, oddělení provozu a údržby majetku - místo výkonu práce Přerov - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Přerov
  • pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba, možnost prodloužení pracovního poměru nebo jeho změna na dobu neurčitou

Náplň práce

  • provádění drobných instalačních a topenářských prací např. samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení
  • domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při úpravě a údržbě domovních objektů menšího rozsahu a technického vybavení např. údržbářské práce, zednické a zámečnické práce, stěhování drobného materiálu, vodovodních těsnění apod.
  • provádění drobných montáží vodovodů a rozvodů ústředního topení, včetně zkoušek těsnosti
  • provádění prací při havarijních situacích, včetně odstraňování jejich následků
  • provádění úklidových prací v okolí objektu PČR, včetně úklidu sněhu, sečení a úklidu trávy apod.

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 7 s platovým tarifem od 20.080,- Kč do 28.660,- Kč (dle počtu let započitatelné praxe), zaručený plat 31.360, - Kč
  • další složky platu: po zapracování a při splnění podmínek stanovených v § 131
    a § 134 zákoníku práce osobní příplatek a odměny
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, kultura, sport)
  • řádná dovolená 200 hodin (25 dní) ročně, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
  • trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
  • samostatnost, pečlivost, flexibilitu
  • schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
  • řidičský průkaz skup. B

Další informace

  • možnost nástupu: 1. 2. 2026, příp. dle dohody
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na email: petra.kurfurstova@pcr.cz,

Případné doplňující informace je možné získat u personalistky Mgr. Petry Kurfürstové,
tel. číslo: 974 762 403.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 