Instalatér - topenář
KŘP Olomouckého kraje, odbor správy majetku, oddělení provozu a údržby majetku - místo výkonu práce Přerov - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Přerov
- pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba, možnost prodloužení pracovního poměru nebo jeho změna na dobu neurčitou
Náplň práce
- provádění drobných instalačních a topenářských prací např. samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení
- domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při úpravě a údržbě domovních objektů menšího rozsahu a technického vybavení např. údržbářské práce, zednické a zámečnické práce, stěhování drobného materiálu, vodovodních těsnění apod.
- provádění drobných montáží vodovodů a rozvodů ústředního topení, včetně zkoušek těsnosti
- provádění prací při havarijních situacích, včetně odstraňování jejich následků
- provádění úklidových prací v okolí objektu PČR, včetně úklidu sněhu, sečení a úklidu trávy apod.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 s platovým tarifem od 20.080,- Kč do 28.660,- Kč (dle počtu let započitatelné praxe), zaručený plat 31.360, - Kč
- další složky platu: po zapracování a při splnění podmínek stanovených v § 131
a § 134 zákoníku práce osobní příplatek a odměny
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, kultura, sport)
- řádná dovolená 200 hodin (25 dní) ročně, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
- samostatnost, pečlivost, flexibilitu
- schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
- řidičský průkaz skup. B
Další informace
- možnost nástupu: 1. 2. 2026, příp. dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na email: petra.kurfurstova@pcr.cz,
Případné doplňující informace je možné získat u personalistky Mgr. Petry Kurfürstové,
tel. číslo: 974 762 403.