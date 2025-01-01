Injekční stříkačky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o odpovědi na následující otázky (cituji):
„v souvislosti s mým nedávným kontaktem s příslušníky Policie ČR, během kterého jsem byl dotázán, zda mám u sebe injekční stříkačku, žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí odpovědí na následující otázky:
1. Z jakého důvodu jsou občané běžně dotazováni, zda mají u sebe injekční stříkačku?
- Vztahuje se tento dotaz k ochraně zdraví policisty, ke kontrole zbraní, nebo je standardní součástí nějakého metodického pokynu?
2. Existuje k tomuto dotazu právní opora nebo interní směrnice?
- Pokud ano, žádám o její citaci nebo kopii.
3. V jakých konkrétních situacích je tento dotaz legitimní?
- Například: pouze při osobní prohlídce? Pouze u osob podezřelých z užívání drog? Nebo je to obecně aplikovatelný dotaz?
4. Jak má občan správně reagovat, pokud žádnou injekční stříkačku nemá?
- Je neodpovězení na tuto otázku důvodem k dalším úkonům (např. prohlídce, předvedení apod.)?
5. Vede Policie ČR statistiku výskytu tohoto dotazu a jeho efektivity (např. kolik stříkaček bylo nalezeno na základě těchto dotazů)?
- Pokud ano, žádám o agregovaná data za posledních 5 let.
Tento dotaz není míněn sarkasticky. Dotaz typu „máte u sebe injekční stříkačku?“ je výrazně odlišný od běžných otázek typu „máte u sebe zbraň?“ nebo „máte u sebe něco nebezpečného?“, a jeho bezprostřední zařazení do komunikace s občanem vyvolává logické otázky ohledně účelu, relevance a právního základu takového postupu.“.
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli následující informace:
K otázce č. 1., 2. a 3.
Ze strany policistů může takový dotaz standardně zaznít na základě vyhodnocení konkrétní situace, a to zejména při úkonech souvisejících se zajištěním veřejného pořádku a bezpečnosti (viz ustanovení § 2 zákona o policii), přičemž se jedná toliko o preventivní opatření směřující nejen k ochraně života a zdraví policistů, ale i kontrolovaných osob. Je tak zjevné, že se nejedná o kontrolu zbraní, ale o preventivně bezpečnostní opatření.
K otázce č. 4.
Jelikož prvořadým úkolem Policie České republiky je mimo jiné i chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek (viz již shora citované ustanovení), je namístě ze strany každého na dotazy související s tímto úkolem odpovídat pravdivě a věcně, tedy v případě, že u sebe injekční stříkačku skutečně nemá, reagovat adekvátním sdělením, čímž je tak současně i splněna jeho zákonná povinnost s Policií České republiky spolupracovat, přičemž naopak adekvátně nereagovat může být poté vyhodnoceno jako zvýšené riziko, a v souvislosti s případnými dalšími relevantními okolnostmi může vést za účelem zajištění bezpečnosti k následným úkonům směřujícím vůči konkrétní osobě.
K otázce č. 5
Policie České republiky takovou statistiku nevede.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 6. 11. 2025