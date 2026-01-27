Informační systémy celní správy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.
„Disponuje řadový příslušník Policie ČR zařazený na Inspektorátu cizinecké policie (ICP) na mezinárodním letišti Praha Ruzyně přímým dálkovým přístupem do informačních systémů Celní správy ČR (zejména do systému ETŘ Celní správy)?
Pokud nikoliv, je technicky možné, aby tento příslušník v rámci standardních policejních systémů (např. centrální ETŘ PČR) vyhledal obsah živého trestního spisu vedeného pod prefixem GŘC (Generální ředitelství cel)?
Existuje metodický pokyn, který by umožňoval policistovi cizinecké policie nahlížet do spisů Celní správy bez konkrétního věcného zdůvodnění (např. existence společného vyšetřovacího týmu)? Je standardním technickým nastavením systému hlášení 3. typu (notifikace o lustraci osoby), že příslušník, který osobu do systému zavedl jako HOS (osobu spolupracující), obdrží automatické upozornění, pokud je tato osoba lustrována jiným útvarem PČR? Případně pokud je lustrován Celní správou?
Je v souladu s interními předpisy (např. Závazný pokyn policejního prezidenta o operativně pátrací činnosti), aby řídící orgán (policista) informoval svou „osobu spolupracující“ o tom, že je předmětem zájmu jiných útvarů, za účelem zachování bezpečnosti této osoby a utajení její spolupráce s policií? Jaký je standardní postup řídícího orgánu v situaci, kdy zjistí, že jeho informátor je lustrován útvarem s celorepublikovou působností (např. NPC nebo NCOZ)? Je v takovém případě povinností policisty toto hlášení prověřit?
Umožňuje systém lustrace motorových vozidel (dle RZ/SPZ) běžnému policistovi v terénu přístup k informacím o probíhajícím trestním řízení, ve kterém je dané vozidlo sledováno, nebo systém vrací pouze základní údaje o držiteli a statusu vozidla (kradené/nekradené)?
Dne 27.01.2026 byla předmětná žádost postoupena z Policejního prezidia k přímému vyřízení Policii České republiky Ředitelství služby cizinecké policie.
Vzhledem ke skutečnosti, že vyřízení žádosti vyžadovalo konzultaci mezi více složkami povinného subjektu, došlo k prodloužení lhůty pro vyřízení a tomu, že lze odpovědět až nyní, Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudila tuto žádost a poskytuje níže uvedené informace:
K otázce č. 1
„Disponuje řadový příslušník Policie ČR zařazený na Inspektorátu cizinecké policie (ICP) na mezinárodním letišti Praha Ruzyně přímým dálkovým přístupem do informačních systémů Celní správy ČR (zejména do systému ETŘ Celní správy)?
Pokud nikoliv, je technicky možné, aby tento příslušník v rámci standardních policejních systémů (např. centrální ETŘ PČR) vyhledal obsah živého trestního spisu vedeného pod prefixem GŘC (Generální ředitelství cel)?“
sdělujeme následující:
Taková praxe neexistuje, a možné to není. Policista Cizinecké policie, jako takový, nemá přístup do informačních systémů Celní správy, tedy ani ne do jejich databáze prověřování, pokud se jedná o trestnou činnost (systém ETŘ Celní správy).
K otázce č. 2
„Existuje metodický pokyn, který by umožňoval policistovi cizinecké policie nahlížet do spisů Celní Správy bez konkrétního věcného zdůvodnění (např. existence společného vyšetřovacího týmu)? Je standardním technickým nastavením systému hlášení 3. typu (notifikace o lustraci osoby), že příslušník, který osobu do systému zavedl jako HOS (osobu spolupracující), obdrží automatické upozornění, pokud je tato osoba lustrována jiným útvarem PČR? Případně pokud je lustrován Celní správou?“
sdělujeme následující:
V současné době hlášení 3. typu chodí automaticky a mělo by to být prostřednictvím operačního střediska. Následně se předá konkrétnímu policistovi, který osobu blokoval, toto se děje automaticky. O lustracích Celní správou nedisponujeme žádnou informací.
K otázce č. 3
„Je v souladu s interními předpisy (např. Závazný pokyn policejního prezidenta o operativně pátrací činnosti), aby řídící orgán (policista) informoval svou „osobu spolupracující“ o tom, že je předmětem zájmu jiných útvarů, za účelem zachování bezpečnosti této osoby a utajení její spolupráce s policií?“
a otázce č. 4
„Jaký je standardní postup řídícího orgánu v situaci, kdy zjistí, že jeho informátor je lustrován útvarem s celorepublikovou působností (např. NPC nebo NCOZ)? Je v takovém případě povinností policisty toto hlášení prověřit?“
sdělujeme následující:
Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.
Povinný subjekt konstatuje, že ve smyslu výše citovaného zákonného ustanovení požadovanými informacemi nedisponuje a pro zodpovězení položené otázky by musel zaujmout konkrétní stanovisko k předložené problematice a informaci tak nově vytvořit. Na takovou činnost se ale informační povinnost nevztahuje. Žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanou informací disponovat.
K otázce č. 5
„Umožňuje systém lustrace motorových vozidel (dle RZ/SPZ) běžnému policistovi v terénu přístup k informacím o probíhajícím trestním řízení, ve kterém je dané vozidlo sledováno, nebo systém vrací pouze základní údaje o držiteli a statusu vozidla (kradené/nekradené)?“
sdělujeme následující:
Přístup k informacím o probíhajícím trestním řízení při lustraci motorového vozidla v terénu policistovi Policie ČR systém neumožňuje. Systém vrací pouze základní údaje o držiteli a statusu vozidla (kradené/nekradené).