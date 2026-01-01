Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Informací není nikdy dost
Včera proběhla beseda s názvem Digitální svět kolem nás.
Včera se policejní preventista setkal ve Valašském Meziříčí místní části Hrachovec nejenom se seniory v rámci besedy s názvem Digitální svět kolem nás. Posluchači si vyzkoušeli kebyr test, odhalovali pravdivost informací na internetu a také se dozvěděli, jak nenaletět klikačům, volačům, falešným bankéřům. Došlo také na podvodné investice. Některá témata vyvolala opravdu vášnivou diskuzi.
Že je potřeba stále předávat tyto informace, dokazuje i minulý pátek, kdy během jediného dne policisté v okrese Vsetín přijali čtyři oznámení o podvodech na internetu. Každý případ proběhl jiným způsobem.
1. Objevil se falešný bankéř, kdy muž ze strachu z ohrožení účtu zaslal peníze na "zajištěný" účet.
2. Muž regoval na telefonát s nabídkou investic. Nakonec volajícímu předal přístupy k elektronickému bankovnictví. A platby jen mizely.
3. Údajná kamarádka přes sociální síť žádala ženu o finanční výpomoc. Po odeslání peněz přišla oslovená žena na skutečnost, že se jedná o podvodné jednání.
4. Vidina dobrého zisku podpořená zárukou známé osobnosti zviklala muže k investicím. Bohužel o peníze přišel.
Celkově v těchto případech přišli podvedení o sta tisíce korun.
Co s tím?
Pozor na odkazy ve SMS zprávách a emailech.
Sledovat při vyhledávání adresní řádek.
Nesdělovat přístupy cizím osobám - banky Vás znají.
Neinstalovat do svých zařízení podezřelé aplikace.
4, února 2026, por. Bc. Vladislav Malcharczik