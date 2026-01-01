Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Informací není nikdy dost

Včera proběhla beseda s názvem Digitální svět kolem nás. 

Včera se policejní preventista setkal ve Valašském Meziříčí místní části Hrachovec nejenom se seniory v rámci besedy s názvem Digitální svět kolem nás. Posluchači si vyzkoušeli kebyr test, odhalovali pravdivost informací na internetu a také se dozvěděli, jak nenaletět klikačům, volačům, falešným bankéřům. Došlo také na podvodné investice. Některá témata vyvolala opravdu vášnivou diskuzi.

Že je potřeba stále předávat tyto informace, dokazuje i minulý pátek, kdy během jediného dne policisté v okrese Vsetín přijali čtyři oznámení o podvodech na internetu. Každý případ proběhl jiným způsobem.

1. Objevil se falešný bankéř, kdy muž ze strachu z ohrožení účtu zaslal peníze na "zajištěný" účet.

2. Muž regoval na telefonát s nabídkou investic. Nakonec volajícímu předal přístupy k elektronickému bankovnictví. A platby jen mizely.

3. Údajná kamarádka přes sociální síť žádala ženu o finanční výpomoc. Po odeslání peněz přišla oslovená žena na skutečnost, že se jedná o podvodné jednání.

4. Vidina dobrého zisku podpořená zárukou známé osobnosti zviklala muže k investicím. Bohužel o peníze přišel.

Celkově v těchto případech přišli podvedení o sta tisíce korun.

Co s tím?

Pozor na odkazy ve SMS zprávách a emailech.

Sledovat při vyhledávání adresní řádek.

Nesdělovat přístupy cizím osobám - banky Vás znají.

Neinstalovat do svých zařízení podezřelé aplikace.

4, února 2026, por. Bc. Vladislav Malcharczik

© 2026 Policie ČR

