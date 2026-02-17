Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Informace z řízení vedeného policejním orgánem pod č.j. KRPS 23525/TČ-2023-010081-ODKL
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí úředního záznamu o podání vysvětlení strážníka Městské police Sázava a 33 kopií záznamů z měřícího zařízení, které jsou součásti spisu.
Policie České republiky poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datový soubor obsahující kopie požadovaných dokumentů v anonymizované podobě.
Zpracoval:
Mgr. Michal Plesl
17. 2. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
18. 2. 2026