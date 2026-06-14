Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Informace - úřední hodiny v létě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 3. června 2026 datovou zprávu od žadatele žádost, ve které žádá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), tohoto znění:
„Předmět: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – Otevírací doba v období letních prázdnin
Text: Vážený úřade,v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí aktuální informace ohledně vašich úředních hodin a provozu podatelny v období od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026.
Konkrétně žádám o vyjádření k následujícím bodům: Bude v uvedeném období provoz podatelny a úředních hodin probíhat v režimu standardním, nebo plánujete zavedení specifického prázdninového provozu (omezení otevírací doby, úředních dnů apod.)?
Pokud dochází k omezení provozu, žádám o zaslání oficiálního harmonogramu úředních hodin platného pro toto období.
Tuto žádost podávám za účelem zajištění řádné informovanosti o dostupnosti vašich služeb pro veřejnost. Informaci prosím zašlete v zákonné lhůtě do své datové schránky, ze které byla tato žádost odeslána.“.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu. K požadovanému sdělujeme: V období od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026 bude provoz podatelny a úředních hodin probíhat u KŘP-J standardně, neplánujeme zavedení prázdninového provozu.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
14. červen 2026