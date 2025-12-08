Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Informace pro veřejnost
Pondělí 22. prosince 2025 bude naposledy k dispozici zápis do registru zbraní dle platné legislativy.
Informujeme veřejnost o úpravě úředních hodin na kontaktních místech odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál koncem roku 2025.
Policisté vám budou k dispozici naposledy v pondělí 22. prosince 2025 do 17:00 hodin. Zájemci o zápis či změny v zbrojních průkazech musí využít nejpozději tento den k podání, které chtějí učinit podle současné právní úpravy na úseku zbraní a střeliva. Od úterý 23. prosince 2025 se uzavře systém Centrálního registru zbraní, kdy se data budou přesouvat do nového elektronického systému s platností od 2. ledna 2026, podle nového zákona o zbraních a střelivu.
První úřední den roku 2026 je stanoven na pátek 2. ledna v čase 08:00 – 12:00 hodin.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
8. prosince 2025