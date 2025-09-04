Informace pro veřejnost

Policie České republiky  

Během dne bude probíhat taktické součinnostní cvičení složek IZS. 

Během dnešního dne 4. září 2025 bude v lokalitě kolem Lesnické školy v Písku probíhat součinnostní taktické cvičení složek IZS. Informujeme veřejnost, že se mohou setkat s větším počtem hlídek, vozidel policejních, zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru, městské policie a dalších. Jde o nácvik mimořádné situace.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

4. září 2025

