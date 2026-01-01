Policie České republiky  

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Informace pro účely plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Informace odboru personálního 

PRO ÚČELY PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 187/2006 SB., O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ, SE ZVEŘEJŇUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE Z ÚŘEDNÍ DESKY

(1) V podatelně orgánu nemocenského pojištění v úředních hodinách je možno odevzdat nebo učinit podání, včetně učinění podání ústně do protokolu, a požádat o informaci ve věcech nemocenského pojištění. Úřední hodiny a adresa jsou následující

a) úřední hodiny

pondělí až čtvrtek 7:30 až 15:00 hodin,
pátek 7:30 - 12:00 hodin,

b) přestávka na jídlo a odpočinek

každý všední den od 11.30 do 12.00 hodin,

c) adresa sídla sociální evidence k odevzdání podání

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 9
401 79 Ústí nad Labem.

Elektronická podatelna, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem
Datová schránka: a64ai6n

(2) Forma technického nosiče pro doručování v elektronické podobě:
Veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, flash

(3) Pracovištěm plnící funkci správního orgánu (služebního orgánu I. stupně) je pracoviště sociálních evidencí skupiny služebních příjmů, platů a sociálních evidencí oddělení výkonu personálních činností odboru personálního krajského ředitelství, za které jedná zaměstnanec tohoto pracoviště referentka sociálních věcí Kristýna Zitková, tel. 974 423 422 , e-mail: kristyna.zitkova@pcr.cz.

(4) Ve věcech nemocenského pojištění policistů krajského ředitelství rozhoduje vedoucí odboru personálního plk. Mgr. Václava Albrechtová, tel. 974 421 400, e-mail: vaclava.albrechtova@pcr.cz.

(5) Pracovištěm plnící funkci služebního útvaru je pracoviště služebních příjmů a platů skupiny služebních příjmů, platů a sociálních evidencí oddělení výkonu personálních činností odboru personálního krajského ředitelství, za které jedná vedoucí této skupiny Ing. Klára Vrbová, tel.: 974 423 420, klara.vrbova@pcr.cz.

Vyvěšeno dne: 02. 03. 2026

